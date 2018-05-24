“安眠”新选择 全自动“公寓式墓地”走红东京

以前在日本，说起墓地选址，人们往往联想到的是寺院的墓地、公共墓地及陵园等。近年来，随着广告宣传，“公寓式墓地”渐为人知并得到广泛应用。现今东京出现多家全自动公寓式墓地，逝者家属前来拜祭时可自动传送出相应的骨灰盒，且周边环境幽雅，交通便利，因此成为一种“安眠”新选择。
据日本《周刊邮报》杂志报道，这种全自动骨灰存放地最早出现在上世纪90年代后期。2013年，东京都内仅有5、6家类似的公寓式墓地。然而到2018年，包括正在施工建设的墓地，日本首都圈内的公寓式墓地已达到30家左右。
这些公寓式墓地全部投入使用后，可为12-15万人提供安息之地。而东京都内自明治时期修建的8处陵园仅能容纳28万逝者遗骨。公寓式墓地迅猛的发展速度及广阔的容载量可见一斑。
《周刊邮报》记者随即对购入公寓式墓地的人进行采访。其中，一位80余岁的老人表示自己从18岁起便生活在东京，买这种墓地，就像在东京买了个家一样。此外，“丈夫突然去世，不得不赶紧安葬”，“老家离得太远，对那边也没有留恋之意，不如葬在东京”也成为民众选择高层公寓式墓地的理由。
据记者了解，购买公寓式墓地的理由大多集中在以下几点：一是交通便利，距离车站近方便家属前往拜祭。二是公寓式墓地价格相对便宜。而且公寓式墓地不像露天墓园，逝者家属前往拜祭时无需考虑天气因素，也不必时时担心墓地整洁与否。此外，很多老人出于不给子女增加负担的考量购入公寓式墓地。
实际上，低价并不是公寓式墓地的唯一优点，位于东京目黑区繁华地段、费用较高的公寓式墓地销量上涨，抛开价格因素，越来越多的人也会选择购买公寓式墓地。而多数购入公寓式墓地的老人或逝者家属均感到十分满意，认为这笔钱花得舒心，物有所值。
日本殡葬行业资深记者塚本优表示，随着日本家庭结构逐渐向倒金字塔形发展，人们的住宅选择由郊外的独门独户小院逐渐趋向于市中心高层公寓，这种趋向也蔓延至殡葬领域。不过实际上，公寓式墓地质量仍是鱼龙混杂，有好有坏。
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