纳吉家中搜出上亿现金 坚称：都是朋友送的

“警方埋头苦算，才点完26个箱子！”马来西亚《星洲日报》23日这样描述警方搜查前总理纳吉布私邸的进展。报道说，马来西亚警方17日从纳吉名下的6处房产，搜出超过72个装满珠宝、金条、现金的行李箱及284个装有名牌包的盒子，经过首轮点算之后，估计市值总额高达10亿令吉，其中65个行李箱装有多国货币现钞。截至23日，警方和银行人员已经清理了26个箱子，其中仅各国货币总值就达到1.09亿令吉。
22日，纳吉到马来西亚反贪会总部录取口供，以协助调查SRC国际有限公司案件，SRC曾是一马公司的子公司。马来西亚《星报》23日报道称，纳吉坚称，警方从他家中搜出的珠宝、名牌手袋、名表、现金等都是朋友赠送的礼物及政治献金，与一个马来西亚发展有限公司 （一马公司）案件无关。他还表示，自己只是一马公司的顾问，他与该公司决策无关，自己在该案中是证人。新加坡《海峡时报》称，马来西亚律师安德鲁·邱表示，如果纳吉不能证明捐款和馈赠的来源，这些钱款就是“赃钱”。
马来西亚新任财政部长林冠英23日表示，一马公司实际上已破产，无力偿还巨额债务。林冠英介绍说，他当天召见一马公司首席执行官阿鲁甘达，后者承认，一马公司目前仅有他本人一名员工，且他对公司的财务状况一无所知。法新社援引林冠英的话报道称：“完全令人难以置信的是，一名拿着高薪、‘经验丰富’的投资银行家可以如此不负责任地无知，以至于不知道价值98亿令吉的投资是否真实存在。”（环球网）
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