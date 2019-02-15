美中贸易谈判卡关 势走上特习定夺一途

知情美中贸易谈判人士指出，北京进行的美中第 3 轮贸易磋商目前进展有限，在美国总统特朗普与中国领导人习近平会面敲定协议前，还有一堆工作，且大部分内容将留待特习拍板。





彭博（ Bloomberg ）引述 3 名美、中方不具名官员透露，闭门会议期间，双方无法缩小中国经济结构性改革的歧见。即便双方都想避免在 3 月 1 日休兵大限期满后上调对彼此货品的加征关税，要中方结构性调整始终是美方的要求。





● 核心争议恐需特习王见王解决





美国贸易代表莱特海泽（ Robert Lighthizer ）及财政部长梅努钦（ Steven Mnuchin ），昨起在北京与中国国务院副总理刘鹤进行为期 2 天高层会谈。知情人士指出，美方锲而不舍要求中方撤销政府对国有企业补贴、改善企业经营，这项敏感诉求被中方视为无解议题。





知情人士说，谈判至今仍陷僵局让中方觉得，还是得由特习两人才能敲定协议。





彭博昨天披露特朗普不排除将 3 月 1 日的休兵大限展延 60 天。白宫经济顾问柯德洛（ Larry Kudlow ）被问到美国政府是否考虑展延时表示，目前暂无任何决定。习近平今天将会见莱特海泽与梅努钦。





● 美方仍称氛围良好





柯德洛接受福斯新闻（ Fox News ）访问时指出，在北京的美方谈判人员正“努力不懈”，谈判“氛围良好”，并说他稍早已听取美方官员的简报，“（谈判人员）他们要与习近平见面，这是很棒的信号，他们正深入触及所有议题，努力完成任务”。他并在白宫告诉媒体，对谈判结果“审慎乐观”。





彭博另披露，中方官员原本提议展延休兵大限 90 天，但美方拒绝。本周美中进行的磋商，聚焦于如何落实贸易协议，以及将协议架构形诸文字，呈交两国元首。谈判期间，莱特海泽尤其锁定中方窃取智财与政府补贴企业等面向。





路透社引述听取过谈判简报的消息来源指出，中国已允诺让自身的补贴计划符合世界贸易组织（ WTO ）规范，终止扭曲市场措施，但未提出如何做到等细节。美方则对此存疑，部分是因中方一直不愿公布补贴内容。





中方先前已提出大幅增加采购美国黄豆及其他农产、能源日用品等，以缩减去年超过

3820

亿美元的美中贸易逆差。（中央社）

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