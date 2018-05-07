雀巢将支付71.5亿美元给星巴克 就咖啡事业展开合作

瑞士雀巢(Nestle)(NESN.S)将支付71.5亿美元给星巴克，这是两家公司全球咖啡业务合作协议的一部分，雀巢将因此取得在星巴克门市以外于全球营销星巴克产品的权利。
星巴克周一表示，将利用这笔资金加速股票回购，而这起协议最晚将在2021年之前对每股盈余(EPS)做出贡献。
近期消费性饮料行业出现多笔交易，其中欧洲Reimann家族旗下的私人投资公司JAB Holdings带动了一波行业整并潮，进行包括Douwe Egberts、Peet’s Coffee & Tea以及Keurig Green Mountain等公司的交易，缩小与雀巢之间的差距。
“这一全球咖啡业务合作协议将藉由雀巢的影响范围和声誉，将星巴克的体验带给全球数以百万计的更多家庭，”星巴克的执行长Kevin Johnson说。
星巴克计划利用该交易所得来加快股票回购，目前预计直到整个2020财年将通过股票回购和派息向股东回馈约200亿美元现金。
星巴克称，该交易料将在2021财年底或更早之前增加公司的每股盈余(EPS)，公司当前公布的长期财务目标将不会有变化。
雀巢在另一则声明中称，预计该业务将从2019年开始对公司的每股盈余和自体增长目标带来正面贡献。（路透社）
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