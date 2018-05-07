依赖对美出口 德国极力避免欧盟与美国发生贸易战

在美国对欧盟钢铝关税豁免期限即将于6月1日到期之际，柏林正在敦促欧洲伙伴表现出一定的灵活性，并寻求达成对双方有利的全面贸易协议。
但这使得德国与法国等欧盟国家的立场相悖。作为与德国共同推动欧洲一体化进程的另一个主要国家，法国对德国的庞大贸易顺差感到不满，并希望欧盟在关税问题上对美国采取更为强硬的立场。
“那样的话，滑向贸易战的危险很大，”德国外贸协会(BGA)主席宾曼(Holger Bingmann)告诉路透。
德美工商联会(German-American Chambers of Industry and Commerce)的数据显示，超过100万的德国就业机会直接或间接依赖对美国的出口。宾曼警告欧盟不要威胁对美国商品加征关税。
“那样，欧洲方面就只能接受保护主义者的逻辑了，”他说。
欧盟执委会曾表示，如果美国决定对进口自欧盟的64亿欧元金属加征关税，那么欧盟将对28亿欧元(33.6亿美元)的进口美国产品加征关税，其中包括花生酱和牛仔裤。
德国正推动达成对广泛产品降低关税的协议，尤其是降低制造品关税。
“我们可以再次协商...但我们应讨论所有工业领域的关税，”德国一位高官表示。
法国一位官员表示，首先欧盟必须获得钢铝关税的长期无条件豁免，并称”这是任何其他选择的前提条件”。
这种差异有可能导致欧盟国家立场分歧，从而削弱跟特朗普讨价还价的能力，在特朗普试图提高美国企业全球竞争力之际，可能给其提供可乘之机。
德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)周三表示，同法国统一立场和向美国提出建议是”同样困难的”。
迄今为止，德法分歧基本上被欧盟的立场掩盖了起来。欧盟的立场是华府必须对其永久豁免钢铝关税。
但随着6月1日截止期限的临近，欧盟国家的贸易部长必须尽快解决彼此间的分歧，为欧盟贸易执委玛姆斯托姆提供明确的授权，以便其与华府磋商。
**打造更好的汽车**
德国汽车制造商担心围绕关税的拉锯战升级，接下来将影响到他们，因此目前正在设法减少对任何贸易战的敞口。
宝马已悄然停止从美国向中国出口X3车款，并对其在中国沈阳的工厂更换设备，以便在本地生产X3。位于南非Rosslyn的一家工厂目前也生产X3。
宝马董事会成员Peter Schwarzenbauer称，从一家工厂转换到另一家工厂都是代价高昂的，规划与执行要好几个月，需要从长计议。
“我们必须做出决定，譬如对位于(南卡罗来纳州)斯帕坦堡的工厂、或是位于墨西哥的工厂，基于未来20-30年，”他3月时曾向路透表示。
“如果一有推特我们就调整策略，那样我们会疯的，”他补充道。
大西洋两岸汽车行业的形势很紧张。
2017年1月特朗普上任时，曾抱怨纽约大街上随处可见梅赛德斯奔驰高端车，威胁要对进口汽车征收35%的边境税。
时任德国经济部长加布利尔(Sigmar Gabriel)对此回应道，美国应该”生产出更好的汽车”。
加布利尔的言论反映出德国人对本国出口产品的质量感到自豪，在战后取得的这个成功帮助他们重新在海外获得尊重和认可。
**贸易顺差引发紧张关系**
但这种成功所带来的贸易顺差，成为影响德国与其他国家关系的争论焦点。
法国多年来一直抱怨德国的经常帐盈余，2017年德国经常帐盈余已经连续第二年创全球最高水平。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德1月份表示，德国等国的巨额经常帐盈余是其他地区贸易保护主义升温的部分原因。
法国希望德国将盈余向经济实力较弱的欧洲南部地区倾斜，并增加国内投资以降低盈余。
IMF和美国也希望投资增加能够刺激德国的国内需求，并帮助提振德国对贸易伙伴的进口。
德国财长肖尔茨(Olaf Scholz)周三公布了政府财政计划，显示今明两年投资增加，到之后将下降，2022年将降至2017年水平以下。
德国总理默克尔上周在华盛顿与特朗普讨论了贸易问题，但没有迹象显示双方取得突破性进展。
欧盟统计局称，2017年德国对美国出口达到1,120亿欧元，是欧盟第二大国英国对美出口规模的两倍多。（路透社）
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