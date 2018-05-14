俄足球流氓世界杯或制造麻烦？外媒:普京庇护他们

一个月后，2018年俄罗斯足球世界杯就将开启大幕，目前俄罗斯已基本完成各项准备工作，东道主也在近日公布球队初选名单。
俄塔社13日报道称，为2018年俄罗斯世界杯足球赛修建的体育场12日在加里宁格勒正式开放。开放仪式结束后，体育场内举行了加里宁格勒波罗的海队和秋明队之间的俄足球联赛冠军赛第三场测试赛，共有3.1万多名观众观看比赛。其余11座体育场也将开门迎接来自世界各地的球迷。俄罗斯紧急情况部莫斯科州总局新闻处12日表示，2018年世界杯足球赛期间，“112”统一求救呼叫系统莫斯科州运营商将提供包括中文在内的8个外文语种的服务。
俄《苏维埃体育报》13日报道称，将在罗斯托夫市举行的世界杯5场比赛门票已出售9成以上，其中54%的门票被外国球迷购买。本月初俄罗斯世界杯组委会主席阿列克谢·索罗金曾表示，俄罗斯世界杯共已售出89%的门票。其中俄罗斯球迷购买了46%的门票，余下54%是外国球迷购买，外国球迷购票数量最多的是美国、中国、哥伦比亚、墨西哥、阿根廷和德国。
在法新社看来，俄罗斯世界杯依然面临着不少棘手问题。该媒体13日指出，俄罗斯足球流氓在过去一直扮演着“麻烦制造者”的角色，俄总统普京似乎总在“庇护”这些足球流氓。如果俄罗斯的承办权与贿选相关，那就会让目前的一切都存在争议。要知道，俄罗斯运动员甚至无法以代表国家的方式出现在平昌冬奥会上。普京确实有机会通过足球来展示国家的软实力，但也要担心巨资投入后的基础设施浪费问题。无论如何，国际足联主席因凡蒂诺已经向普京表达了对筹备工作的祝贺。
除了东道主，其他强队备战进展如何？法新社称，作为目前世界排名最高的球队，德国队在预选赛中顺风顺水，但近期热身赛状态平平，球队卫冕前景与头号门将诺伊尔的伤病恢复有很大关系。巴西队核心球员内马尔则正从伤病中恢复。西班牙强大的中场配置是优势。法国队在预选赛中曾被卢森堡闷平，这让球队遭受不少批评。阿根廷在2014年错过登顶机会，梅西在预选赛中大发神威，帮助阿根廷有资格进军俄罗斯。当然，如果球队想要走得更远，就必须有人成为梅西的得力帮手。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost