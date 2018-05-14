美黑人女子狱中死亡 亲属朝警察局长撒其骨灰抗议

据英国《每日邮报》5月10日报道，近日，美国洛杉矶一名黑人女子死于狱中，被警方认定为自杀，她的姑姑坚决认为警方隐瞒了事实真相，因而在参加警方就此事举行的说明会上，愤怒地将侄女的骨灰撒到了警察局长的脸上进行抗议。
死者为36岁的威尔逊（Wakiesha Wilson），2016年，威尔逊因遭人指控在洛杉矶某家医院虐待病人而于2016年3月26日被捕入狱。第二天早上，她被发现在洛杉矶警察局大都会拘留中心的牢房内死亡，验尸报告称威尔逊是上吊自杀而亡。随后，威尔逊的死亡激起了她的家人以及黑人问题活动家们的强烈抗议，她的家人指责警方谎报威尔逊的死亡真相，因为他们相信她不可能自杀，并坚称这件事一定和监狱工作人员有关。
洛杉矶警察委员会5月8日早上就此事举行了一场说明会，会议进行到大约20分钟的时候，威尔逊的姑姑希拉·海恩斯·布里姆（Sheila Hines-Brim）向台上走去，并将一把威尔逊的骨灰撒到了洛杉矶警察局局长查理·贝克（Charlie Beck）的脸上，走开时，她还不停大喊着：“这是威尔逊，她很快就会去陪你！”随后，贝克立即命令一名警察逮捕了海恩斯。这一举动使得坐在台下的参会者纷纷站了起来，并且开始高声尖叫着抗议。
由于会场一度陷入混乱状况，导致会议主席史蒂夫·索博罗夫（Steve Soboroff）不得不暂时叫停会议，随后所有参会者都被从会议室里请了出去。
据称，海恩斯在被从监狱里放出来后说道：“我朝警察局长撒了威尔逊的骨灰，这样他就能感受到她的存在了，因为威尔逊就是被他杀害的。他们掩盖了事实真相。”
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