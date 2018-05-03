近六成日本民众反对安倍修宪 内阁支持率持续低迷

日媒称，在5月3日宪法纪念日临近之际，朝日新闻社以宪法为中心实施了全国舆论调查（邮寄方式）。调查结果显示，对于在安倍政府下实施修宪，有58%的受访者表示“反对”（2017年为50%），有30%的受访者表示“赞成”（2017年为38%）。
据日本《朝日新闻》5月2日报道，相比2017年的调查结果，反对者增多，赞成者减少。针对安倍在2017年宪法纪念日提出的修宪方案，即保留宪法第九条第一款、第二款并明确写入自卫队内容，表示“反对”的受访者为53%，超过表示“赞成”的受访者所占的39%的比例。
报道称，以邮寄方式实施的有关宪法民意调查，每年都会进行一次，今年是第六次进行。调查在3月中旬到4月下旬实施。
报道还称，对于在安倍政府下的修宪，反对者增加，赞成者减少，这可能是受到内阁支持率急剧下跌的影响。此次调查显示，内阁支持率为36%（2017年调查时为55%），不支持率为56%（2017年调查时为35%），支持者比例与不支持者比例发生了反转。虽然因为调查方法不同，数字存在一些差距，但朝日新闻社每月实施一次的全国舆论调查（电话方式）显示，3月、4月的内阁支持率都是31%，呈低迷状态。
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