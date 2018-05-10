马哈迪今天就想就任大马新首相 现首相有话要说

马来西亚大选结束后，围绕谁将出任新一任首相，执政联盟国民阵线（国阵）与反对党联盟希望联盟（希盟）存在分歧。
马来西亚第14届大选5月9日结束投票。根据马选委会网站10日的即时计票结果，反对党阵营希望联盟（希盟）已确认获得超过112个国会下议院议席，超过总议席数的一半，战胜现任首相纳吉领导的执政联盟国民阵线（国阵）。希盟将获得组阁权。马来西亚自1957独立以后，将首次结束以巫统领衔的执政联盟国民阵线的执政。
10日上午，在最新一场发布会，希盟领导人马哈迪表示，希盟明确获得国会简单多数席位，因此有权执政，组织政府。他说，现在迫切需要组建政府，并希望能在今日17时以前宣誓就任首相。马哈迪透露，希盟领导人已就此致函最高元首。
不过，稍早时候，马来西亚现首相、国阵领导人纳吉在记者会上强调称，“没有任何一个政党获得国会简单多数席，因此，究竟谁将成为新任总理，将由最高元首决定”。
他指出，根据宪法，国家元首有绝对权力，委任获得下议院大多数议员信任者出任首相。
10日11时，纳吉在首都吉隆坡太子世贸中心的巫统总部召开记者会，回应大选结果。新加坡8频道新闻10日上午报道称，在长达8分钟的发言中，纳吉表示接受人民的选择。他表示，马来西亚是个特别的国家，国阵能领导马来西亚那么久是幸运的。纳吉还说，国阵赢得了79个国会下议院议席，希望未来人民能给予国阵更多的信任。
马来西亚实行君主立宪联邦制。马来西亚宪法规定，最高元首为国家首脑、伊斯兰教领袖兼武装部队统帅，由统治者会议选举产生，任期5年。最高元首拥有立法、司法和行政的最高权力，以及任命总理、拒绝解散国会等权力。目前马来西亚的最高元首为穆罕默德五世（Sultan Muhammad V），他于2016年12月13日就任第15任最高元首。
据报道称，根据马来西亚选举委员会官网在凌晨2时45分公布的成绩，希盟总共取得116个议席，超过112席的执政门槛。马哈迪凌晨宣布将组织新政府，希盟成员政党人民公正党主席旺·阿兹莎将出任副首相。旺·阿兹莎是前副总理安瓦尔的夫人，在这次大选中安瓦尔与马哈迪均同属希盟阵营。
国阵由马来民族统一机构（巫统）、马来西亚华人公会（马华公会）、马来西亚印度人国大党等13个政党组成。自马来西亚1957年独立以来，以巫统为核心的政党联盟一直连续执政。在2013年的上届大选中，国阵获得国会下议院222个全部议席中的133席，以简单多数获得继续执政资格。（澎湃新闻）
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