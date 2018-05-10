美国女大学生穿内衣答辩 因老师批其“裙子太短”

据《每日邮报》报道，上周六在美国康奈尔大学公共表演专业论文答辩现场，女学生Letitia Chai当众脱下衣服，只穿内衣进行答辩，称这是为了反对其女导师Rebekah Maggor之前预答辩时批评她“裤子太短”。
该生曾在自己的Facebook上解释称“预答辩时我只不过穿着蓝色带扣牛仔短裤，但老师上来第一句就是你怎么穿的这么短，这是你穿短裤的场合吗？”“批评我不分场合不说，还调动在场其他同学一起批评我”“我受不了了走出教室，她还跑出来继续质问我”。
Letitia Chai当场怼道：“我妈是女权主义者，性别及两性关系学教授，她可对我的短裤没意见！”
Maggor事后接受校报采访称：“我不是强制学生穿什么，我只是想让他们要穿着得体”。
据悉，在Letitia Chai网上言论引发巨大轰动后，有11名同时预答辩的同学都称她的言论不符合事实，而当时预答辩总共只有14名学生。他们认为也许老师说的凶了一点，但是她也是为了学生着想，毕竟公共场合人人都得注意自己的形象，即使是学生也不例外。再说老师早已多次为自己的言论道歉，不知道她为何还要这样做。
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