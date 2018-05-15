脸书成全球最大动物交易黑市

登录世界上最受欢迎的社交媒体平台脸书，并在搜索栏输入“虎牙”一词，立即就会弹出从老虎尸体上撕下的、反光的白色下颌的照片，以及与老虎器官有关的各种“封闭小组”。
点击这样一个小组，就会出现一个中文网页。翻译过来就是东方珍宝或者说奇珍工艺品，还有一系列待售的象牙和濒危动物器官。象牙制品——偷猎者残忍地从大象身上砍下来的长牙——的现行价格是每磅1500美元(1磅约合0.45公斤)。
钱已备好，再点击一下就可以让你更接近获得非法象牙。系统会自动询问你一系列有关喜好的简单问题。只要展示最基本的知识，你就会作为一名新“成员”受到欢迎。接下来就是实时数字对话，更详细的审查，如果你通过了测试，就可以进行血淋淋的交易了。
举报者说，脸书网站是非法买卖被宰杀的濒危动物器官的最大黑市之一。根据联合国和国际刑警组织提供的数据，从纽约的高档社区到墨西哥的崎岖地区，买家们都在暗中争先恐后地抢购象牙、犀牛角、熊爪、虎皮和其他珍贵的野生动物制品。据估计这些动物器官每年的贸易额达到230亿美元。
在美国，纽约是非法象牙销售的最大市场之一，这些交易正从烟雾缭绕的密室转移到脸书的“封闭”小组。
去年，执法部门逮捕了纽约市中心区的大都会美术和古董公司的老板，因为他们非法出售从十几头被屠杀的大象身上砍下来的大约价值450万美元的象牙。在126件象牙制品中，一对象牙的售价为20万美元。
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