中俄欧将讨论伊核补充协议 或增安抚美国内容

外媒称，英国、德国、法国、中国和俄罗斯的外交官将于25日在维也纳举行为挽救伊朗核协议的会议，讨论接下来将采取什么措施，伊朗20日称将在25日参加会议。
据路透社5月20日报道，《星期日世界报》援引一名不愿透露身份的欧盟高官的话称，这些外交官将讨论关于让伊朗与世界各大国签署一项与2015年协议相同、但增加一些内容以安抚美国的新协议的提议。报道称，此项协议今后可能包括为伊朗提供金融援助。
“维也纳会议将讨论伊朗核协议的实施问题与细则，”但消息人士说“会议不会涵盖其他问题”，否认外交官将讨论向伊朗提供金融援助以换取其让步。
另据路透社5月20日援引《星期日世界报》报道，外交官将讨论的新协议以遏制伊朗的导弹研制工作和对该地区其他国家的干预。
欧盟高层消息人士说，在美国总统特朗普5月8日决定退出与伊朗达成的核协议后，官员们将在未来几周在欧盟高级外交官黑尔佳·施密德的领导下在维也纳会面，讨论接下来采取的措施。德国、法国、英国、俄罗斯和中国将参加会议，但美国不会参加。
报道称，根据2015年达成的协议，伊朗同意限制其核计划，以换取西方取消大部分制裁。但特朗普政府最不满的是该协议没有涵盖伊朗的导弹计划，也没有涵盖伊朗对中东地区恐怖主义武装组织的支持。
该报说，缔结一项保留核条款、限制伊朗导弹研制工作和遏制德黑兰在该地区的活动的新协议可能有助于说服特朗普解除对伊朗的制裁。
报纸援引一位欧盟高级外交官的话说：“我们必须放弃‘维也纳核协议’这个名称，加入另外几个内容，只有这样才能说服特朗普总统同意取消制裁。”
欧盟负责能源事务的领导人卡涅特19日试图安抚伊朗，称欧盟仍然致力于挽救伊朗核协议和加强与德黑兰的贸易。
报道称，来自欧盟、德国和仍遵守该协议的其他国家的官员说，如果欧盟的努力未能成功保住协议，那将是灾难性的。
报道认为，伊朗很难从核协议中获得好处，部分原因是美国的单方面制裁阻止了西方主要投资者与德黑兰做生意。
该报报道说，官员们正在寻找一种新的方式，因为他们明白，欧洲公司很难绕开美国的新制裁措施。
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