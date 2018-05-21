王毅将飞华盛顿解决中兴问题

综合讯，中国国务委员兼外交部长王毅，据报道将于本星期飞往华盛顿，以处理中兴遭美国商务部封杀的问题。
华尔街日报日前引述熟悉中美经贸谈判的人士说，王毅将于本周到访华盛顿﹐预计将探讨有关中兴通讯的问题。
该报说，中美经贸谈判时，中国提出的一项要求是，暂缓中兴通讯股份有限公司因违反美国对伊朗和朝鲜的贸易管制而受到的制裁。
特朗普上周初曾表示，将与习近平一同努力让中兴通讯恢复运营，并辩解称此举是与中国协商的贸易协议的一部分。
不过华尔街日报引述一名了解谈判情况的人士称，双方还没有就中兴通讯问题达成确切协议。
美国两党议员反对放松对中兴通讯限制的任何举措，称这家通讯设备制造商构成安全威胁。佛罗里达州共和党参议员罗比奥上周六表示，如果美国不醒悟过来，不把中兴通讯事宜视为国家安全问题，中国将再次获胜。
报道说，随着中美贸易紧张关系开始对两国企业造成伤害﹐解决这场贸易争端变得愈加紧迫。一方面，美国的高梁、大豆和汽车等商品在进入中国时面临越来越大的障碍﹐另一方面，美国禁止美国企业向中兴通讯销售零部件的指令威胁到了该公司和一些中国国有企业的生存。
在回应特朗普有关暂缓制裁中兴通讯的承诺时﹐中国政府作出了很多和解姿态。中国反垄断监管机构推迟批准美国私募股权投资公司贝恩资本以180亿美元收购东芝公司内存芯片业务的交易已长达数月﹐但上周四﹐东芝公司表示中国监管机构已放行该交易。中国监管机构上周还承诺重启对美国芯片生产商高通公司收购恩智浦半导体的审核。
此外，中国也承诺不会对众多美国农产品征收惩罚性关税。为了报复美国对中国钢铁和铝产品加征关税﹐中方4月初宣布将对美国农产品征收惩罚性关税。中国是美国农产品的最大进口国。上周五﹐中国商务部宣布结束对美国进口高梁的反倾销调查。
中美第二轮贸易谈判结束后，双方发表联合声明，但未提及各方关注的〝中兴禁令〞。白宫首席经济顾问库德洛20日说，美国对中兴的惩罚仍然非常严厉，警告中兴别以为可以逃过惩罚。
另据香港《南华早报》今天报道，美国总统特朗普向中国提出，以放松对中兴的制裁为代价，让中国协助朝鲜领导人金正恩出席6月12日的美朝峰会。
姆努钦20日对美媒说：〝总统要我们对中兴强硬。他所说的不过就是让商务部长研究一下中兴遭制裁的问题。〞
当天，白宫首席经济顾问库德洛也对美媒说，中兴遭制裁是商务部和司法部负责处理的执法问题，虽然他们有可能作出一些小幅度的修改，但他相信对中兴的整体惩罚〝仍会非常、非常严厉，当中包括巨额罚款、规管措施、新管理层及新董事局。〞
他补充说，即使惩罚措施有变，都只会是极小的改动，并警告中兴不要期望可逃过惩罚，〝这肯定不会发生。〞
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