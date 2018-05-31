意大利乱局重燃欧元危机担忧 避险情绪升温金融市场动荡

外媒称，道琼斯工业平均指数下挫近400点，美国国债收益率录得近两年来最大单日跌幅，在意大利政治动荡迹象出现之后，全球投资者开始回避风险。
美国《华尔街日报》网站5月29日报道称，6年前，欧元区从处在崩溃边缘的阴影中走了出来；今天，疯狂的南欧债券抛售向更广泛的金融市场蔓延，推动投资者把目光转向美元和日元的安全性——美元和日元急剧升值。
银行股领跌反映出人们担心意大利市场的混乱可能在整个欧元区扩散，影响欧元区的银行，并在全球市场造成结构性问题。
据报道，在这一轮市场动荡爆发前，意大利总统塞尔焦·马塔雷拉27日决定阻止疑欧政府的组建——意大利可能出现疑欧政府的消息，使得长期以来人们对欧元区整体稳定性的担忧再度燃起。马塔雷拉此举间接表明，新一轮选举可能加强反欧派的实力，其中一些人寻求分化欧洲日益脆弱的联盟。
法国兴业银行首席外汇战略师基特·朱克斯说：“如果今年夏天举行更多选举，欧元这个单一货币就将面临存亡威胁；鉴于金融影响的规模，我不知道现在我们如何才能全身而退。”
道琼斯工业平均指数周二下跌1.6%，标普500指数下跌1.2%，欧洲斯托克600指数下跌1.4%。
在标普500指数成分股中，金融股所受冲击最大，跌幅为3.4%，银行股暴跌。资产最雄厚的美国银行摩根大通股价下跌4.3%，而主要银行中规模最小的一家摩根士丹利股价下跌5.8%。
长期美债收益率的下滑也对银行股造成压力。10年期美债收益率从上周末的2.931%跌至29日的2.772%，创2016年6月以来最大单日跌幅。
报道称，意大利政府借贷成本29日飙升，反映出市场对意大利未来的担忧。就在4月份，6个月期限的意大利国债还是负收益，现在由于投资者需求低迷，其收益率为1.213%。2年期的意大利国债两周前还是负收益，29日收益率骤升至2.69%。
意大利困局在整个欧元区引发涟漪，投资者担心，欧元区第三大经济体一旦退出，可能迫使其他经济体也离开欧元区。
据报道，2012年，欧洲央行行长马里奥·德拉吉成功消除了有关市场动荡可能迫使一些国家退出欧元区的担忧，但这一次的风险是，有成员国自己选择离开，因此“不清楚欧洲央行能做些什么。这并非流动性问题”，兴业银行的朱克斯指出。
另据路透社纽约5月29日报道，由于意大利政局动荡再次引发欧元危机忧虑，投资者29日蜂拥投下避险押注，推高了日元，并带动美元对欧元汇率触及10个月高位。
欧元区第三大经济体意大利的政治危机深化，刺激意大利资产和欧元遭到抛售，让人们不由得想起2010-2012年欧元区债务危机。
据报道，美元对欧元汇率29日升至1欧元兑1.1506美元，达到2017年7月以来最高水平。避险交易也令日元获益，美元对日元汇率同一天下跌约1.2%，至1美元兑108.1日元的5周低位。
29日，欧元对瑞士法郎和日元这两种避险货币的汇率大幅下挫。欧元录得逾3年来最大月度跌幅。
美元指数上涨0.5%，报95.025，触及6个半月高位。
报道称，意大利总统马塔雷拉28日将该国送上了重新选举的道路。他任命前国际货币基金组织官员卡洛·科塔雷利担任临时总理，赋予他的任务就是筹备提前选举，并让下一份预算案获得通过。
报道还称，部分投资者认为，在新大选中反建制、疑欧派政客将获得更大权力，给意大利在欧元区的未来蒙上阴云。
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