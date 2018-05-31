美国计划对欧盟进口钢铝征税：欧美正分道扬镳

外媒称，据知情人士透露，由于未能在最后期限前获得欧盟国家的让步，特朗普政府计划兑现其有关对欧洲进口钢铝征收关税的威胁。
据美国《华尔街日报》网站5月31日报道，预计特朗普政府最早在5月31日宣布关税决定。
报道称，数月来，特朗普政府一直在威胁要对欧洲钢铝产品征税，此举几乎肯定会引起欧盟的反击，欧盟已经威胁要对从美国进口的摩托车、牛仔裤和波旁威士忌等产品征收报复性关税。
美国总统特朗普今年3月宣布，出于对“国家安全”的担忧，美国将对全球进口的钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。
另据英国广播公司网站5月30日报道，3月7日，瑞典前首相卡尔·比尔特在推特上，针对特朗普的贸易战发了一则推文：“在他眼里，眼前的跨大西洋贸易关系，与1914年的夏天——第一次世界大战爆发时的气氛很相似。”
报道称，两个多月过去，时局发展证明这位前首相所预言的欧美冲突并不夸张。美国总统特朗普在撕毁贸易协议后，又退出伊朗核协议，令欧美之间的矛盾激发，分裂趋势从量变转向了质变。为此，欧洲理事会主席悲愤地宣称：有特朗普这样的朋友，欧洲已经不需要敌人了。
报道还称，冰冻三尺非一日之寒，大西洋两岸的裂痕由来已久，早在2003年伊拉克战争时就见端倪。虽然欧美是有长期合作关系的亲密盟友，但美国共和党从小布什到特朗普，其一意孤行的单边主义愈发咄咄逼人，这就不可避免地，与坚持平等包容、民主协商、自由公正及多边主义的欧洲产生矛盾。这一次，欧美从经贸冲突发展到地区战略的激烈碰撞。欧洲被迫公开地与美国割席而坐。
5月17日，欧盟28国在保加利亚索非亚举行峰会，确定了欧盟的立场，对美国任性妄为的单边主义作出了战略性的回答：欧盟各国将在任何场合，在关税与伊朗问题上，都团结一致捍卫欧盟，同仇敌忾地与特朗普蛮干的做法抗争到底。
报道称，至此，被欧洲学者议论了多年的“两个西方”：一个是美国为首的“西方”，一个是欧盟为代表的“西方”，已经正式摆出分庭抗礼的阵式。
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