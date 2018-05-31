特朗普或宣布对三大盟友征税 但有可能变卦

美国《华盛顿邮报》5月31日报道称，美国总统特朗普计划最早在周四宣布对欧盟、加拿大和墨西哥征收全面的钢铝关税，最早或将在周五生效。
报道称，由于这些欧洲的美国贸易伙伴未能达成一系列的要求，特朗普感到非常失望。于是，他选择开征关税，而不是给予关税豁免。
一旦特朗普周四宣布课征钢铝关税，该政策最早将于周五生效。
但报道还称，白宫方面的决定还存在变数。特朗普很有可能在最后一刻决定不征税。
美国总统特朗普于3月8日签署公告，认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全，决定于3月23日起对进口钢铁产品征收25%的关税以及对进口铝产品征收10%的关税（即“232措施”）。与此同时，华盛顿暂时延长对加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝关税豁免期限至6月1日。
欧盟委员会此前表示，准备通过诉诸世贸组织来应对美国可能对欧盟成员国征收新的钢铝进口关税。
欧盟委员会3月公布了从美国进口商品名单，其中包括一些种类的稻米、玉米、橙汁、威士忌、雪茄、香烟、烟草、化妆品和服装，以及管材、铸铁产品、帆船、快艇等钢铁产品。欧盟委员会不排除可能对这些商品加征进口关税作为回应措施。
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