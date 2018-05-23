台湾最新研究力证小提琴为模仿人声而发明

小提琴婉转悠扬的音色让人沉醉不已，你是否好奇如此奇妙的乐器当初是如何被发明出来的？据法兰西24电视台5月21日援引法新社报道，长期以来，音乐学家们一直“怀疑”小提琴的发明者试图通过琴声模仿人类的声音。一项最新的研究利用16-18世纪意大利匠人设计的小提琴模型证明了该观点。
台湾大学的研究人员邀请了一位小提琴家演奏了15把古提琴，这15把古琴均为“小提琴之父”安德烈亚•阿玛蒂(Andrea Armati)设计的“1570”型小提琴，其中6把出自阿玛蒂孙子的传人安东尼奥•斯特拉迪瓦里(d'Antonio Stradivari)之手，另外7把琴则制于现代小提琴的摇篮——意大利的克雷莫纳和布雷西亚。
随后，研究人员用一个普通的语音分析软件，将小提琴发出的声音同8位女士及8位男士发英语元音的声音进行比较。结果显示，斯特拉迪瓦里小提琴表现出类似男高音或女低音的声音特征，而最古老的小提琴的音色则与中音和低音相近。
5月21日，美国科学杂志《国家科学院学报》发布了该研究成果，研究人员在文中表示，这一研究能够体现出斯特拉迪瓦里小提琴的伟大。在巴洛克时期，小提琴的最佳音色即是与人声相仿。研究表明，克雷莫纳产的小提琴能够发出和人类歌手相同性质的共振峰，即声音达到最大共振的频率范围。这也从另一方面说明，安东尼奥•斯特拉迪瓦里晚年设计的小提琴模型时至今日仍然是“举世无双”。
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