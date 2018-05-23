美国在台协会处长否认美海军陆战队将进驻新馆

台媒称，“美国在台协会”（AIT）内湖新馆将在6月12日落成。外传美国海军陆战队将进驻，AIT处长梅健华21日首度回应表示，AIT维安措施将维持不变。
据台湾《中国时报》5月22日报道，AIT台北办事处前处长杨苏棣对催生AIT新馆出力甚多，他4月对台湾媒体斩钉截铁地表示，AIT新馆将设立“陆战队之家”。他在推动新馆之初，就决定确保AIT新馆将由“美国海军陆战队使馆警卫队”派驻一支分遣队负责维安。据杨所知，内湖新馆将由美国精锐部队负责卫戍工作，“如果不是陆战队弟兄，还能有谁会进驻新馆的陆战队之家？”
但梅健华21日表示，“我要清楚说明”，目前AIT信义路办公室的维安人员是由少数美国籍雇员和人数较多的本地安全雇员组成，这样的维安情况将维持至内湖新馆。
梅健华指出，媒体对AIT新馆维安措施作出很多臆测，写出很多耸动的故事，听起来都很有趣，但他们的基调就是政策不会改变，美国的“一中政策”是基于中美三个《联合公报》及《与台湾关系法》，他们不会改变，“维安策略也不会改变”。
梅健华指出，美国所有驻外单位都有一系列的维安标准，AIT也不例外，维安重点在于确保同仁能够安全办公，而“维安政策跟政治并无相关”，主要着力于是否能维护人员的办公安全。
另据台湾《中国时报》5月22日报道，AIT内湖新馆即将启用，之前传出美方高层级官员可望来台观礼，拉抬“美台关系”。但随着中国大陆和美国关系回归“对话”本位，台湾方面寄望剧本也恐随之破灭。
报道称，AIT内湖新馆6月12日正式启用。这场台湾方面关注已久、原本盼进一步拉抬“台美官方关系”的落成典礼，在AIT处长梅健华21日记者会上的表态后，似乎有着截然不同的发展方向。
梅健华虽提及当天“华府会有很多台湾好朋友”来观礼，但相关说法十分模糊，不只看不出来美方官员层级，就连“官员”二字都未明讲，只以“好朋友”替代；加上先前传得沸沸扬扬的美海军陆战队可望进驻，从梅健华的说法来看，也形同“破局”。
报道称，相关事态“高开低走”的发展，台湾方面显然不乐见。毕竟在此之前，华盛顿频打“台湾牌”，挟带着“台湾旅行法”效应，倘若搭配美高官来台观礼AIT新馆落成，势必可将“台美关系”带上新里程碑。
报道称，民进党当局的相关期待是建立在“美陆冲突不断”的基础上，台湾从中得利之余，甚至可挟美自重。
报道称，民进党当局对外政策一向是打着“联美亲日抗陆”的招牌，然而，国际局势本就多变。既然“多变”，意味着“陆美台”三方关系也必然是“动态”关系。特朗普政府当前确实把北京视为战略竞争对手，但只要双方取得一定共识，随时可以“化敌为友”，重回“对话”轨道。
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