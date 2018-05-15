美国总统特朗普发推文为“拯救”中兴的表态进行辩护

据外媒CNET报道，当地时间周一美国总统特朗普发推文为其“拯救”中国电信巨头中兴的表态进行辩护。 特朗普周一在Twitter上表示，大型手机制造商中兴通讯“从美国公司购买大部分单个零件”。他还表示，中兴通讯“反映了我们正在与中国谈判的更大贸易协议以及我与中国领导人的的个人关系”。
当地时间周日，特朗普曾发推文呼吁美国商务部为中兴通讯提供“一种快速恢复业务的途径” 。美国商务部此前宣布对中兴下达出口禁令，禁止美国企业向中兴销售其产品和服务七年 - 专家称这对这家电信巨头来说可能是“一纸死刑判决书”。
美国商务部部长罗斯(Wilber Ross)周一发表讲话时指出，他希望“我们能够达成公平协议”。白宫没有立即回应评论请求。
中兴通讯也拒绝发表评论。
中兴通讯在特朗普周日的推文发布前一直处于危急关头，上周曾透露不得不停止其“ 主要经营活动”。问题在于该禁令阻止其访问Google Android操作系统的关键部分和专有部分，包括Google Play应用商店。
中兴通讯此前表示，该公司在美国投入了大量资金。据知情人士透露，去年中兴通讯在美国的产品和服务上花费了23.4亿美元，以用于中兴智能手机和网络设备。该公司的主要合作伙伴包括高通、英特尔、博通和德州仪器等公司。
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