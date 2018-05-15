印媒：印度“印藏边境警察部队”将再扩编9000人

现有约9万兵力的印度“印藏边境警察部队”将再扩编9000人。据《印度时报》13日报道，为应对印中边境地区复杂的防务情况，印度政府已拍板“印藏边境警察部队”的扩容计划，包括新增9个营的兵力、一个前方指挥总部、12个巡逻营地和47个边防哨所。印度报业托拉斯称，印度内政部在上个月的会议上确定扩容规模，整个计划将在未来几年内完成。
《印度时报》报道说，今年1月，印度政府拟扩编15个营以应对巴基斯坦、孟加拉国和中国的边境威胁。从目前的进展来看，“印藏边境警察部队”占据9个营的扩编名额，其余的将归属印度陆军的“边境安全部队”。有消息人士称，随着扩编计划获得批准，“印藏边境警察部队”的征兵工作下月就将展开，包括尽快填充该部队目前约6000人的基础岗位空缺。
据报道，“印藏边境警察部队”新设的前方指挥总部，最有可能位于“阿鲁纳恰尔邦”（即中国藏南），目的是更好地统辖包括锡金在内的印度东北部各邦兵力部署。设置12个巡逻营地是为了满足“印藏边境警察部队”日常巡逻、后勤保障以及军事人员在喜马拉雅山雪线上短暂驻守之用。《印度时报》称，“印藏边境警察部队”一直希望缩短艰苦的边境哨所间的距离，巡逻营地及更多哨所的建立将给驻守人员以必要的物资补给。另外，部队扩充也使得该部队前后方人员轮替更为从容。
除了在边境加强军力部署，印度在海上也有新动作。据印度《论坛报》14日报道，印度和越南将于5月末在越南水域举行第一次海上联合演习。该报说，举行演习的水域被中国认为是“后院”，“这就好像中国和孟加拉国海军在孟加拉湾进行演练”。就在举行这次海上联合演习之前4个月，印越在印度中央邦举行了两国首次陆上联合演习。《论坛报》评论说，这次海上联合演习是印度“东向政策”的一个重要步骤。
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