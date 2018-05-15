朝韩和谈引发非军事区韩方一侧地产热 专家提醒投资风险

英媒称，随着朝鲜承诺缓解紧张局势，恢复与南部邻居的关系，韩国现在最火爆的房地产市场就在朝韩两国之间重兵把守的边境一带。
据路透社5月14日报道，因预期人员和投资将大量涌入，非军事区一带的小城镇和人口稀少的乡村地区的房地产需求呈现暴涨。
报道称，数十年来，非军事区一直是另一层意义上的热点。国家公园保护网的一位地雷专家说，朝韩边境埋有一百多万颗地雷，包括非军事区和韩国的平民管制区。
不过，虽然限制公众进入，非军事区韩国一侧2公里宽区域及其他边境区域的土地仍然可以购买和注册。
政府统计数据显示，在通往联合国停战村板门店的门户——坡州，3月份土地交易比2月份增加了一倍，达4628宗，这一涨幅大大超过了时髦的江南区这类更为知名的市场，后者的交易量仅增长9%。
报道称，在边境以南的火车终点站都罗山车站所在地——长端明定居点，交易量比一年前增加了三倍，土地价格则上涨了17%。
坡州一名已从业25年的房地产经纪人说，非军事区的土地所有者包括朝鲜战争前继承祖产的人，还有一些长期投资者。
这位经纪人说：“由于买家多于卖家，我经常看到卖家取消初期合约。”
报道称，韩国建筑和铁路公司的股票也出现暴涨。
但是，韩国以前也见证过此类兴奋。2007年前总统卢武铉与朝鲜的金正日会晤时，边境房地产价格也曾暴涨。一年后，李明博右翼政府上台，随着朝韩关系恶化，房地产价格又出现暴跌。
首尔中央大学法学院教授齐成镐（音）说：“70年来，朝韩走了截然不同的道路。即使朝鲜实行经济开放，边境地区放松管制也不会是一蹴而就的事。”
他还说，出于保护目的，非军事区内的大部分土地可能仍然不得进行任何开发，对投资者来说是个极大的风险。
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