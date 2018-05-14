朝鲜宣布将于5月下旬废弃北部核试验场

朝中社12日援引朝鲜外务省当天发布的公报报道说，朝鲜北部核试验场废弃仪式预计将于5月23日至25日间视天气情况择机举行，此次活动将允许国际记者团进行现场采访。
公报说，根据朝鲜劳动党七届三中全会决议，核武器研究所等有关机构为保障中止核试验的透明性，正就废弃朝鲜北部核试验场制定对策。
公报说，届时将通过爆破使核试验场所有坑道坍塌，完全封闭入口后，再拆除地面所有观测设备、研究所和警备部队建筑。此外还将撤走警备人员和研究人员，并完全封闭核试验场周边区域。
公报说，为体现本次核试验场废弃活动的透明性，将允许朝鲜国内媒体机构和国际记者团到现场采访。鉴于核试验场狭小，国际记者团成员限于来自中国、俄罗斯、美国、英国和韩国的记者。朝方还将采取涉及交通、住宿、通信等方面的一系列保障措施，为国际记者团成员的采访活动提供便利和协助。
公报还说，为维护朝鲜半岛与世界的和平稳定，朝鲜将一如既往地同周边国家和国际社会密切联系并积极进行对话。
4月20日召开的朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议决定，从2018年4月21日起朝鲜将中止核试验与洲际弹道导弹发射试验；为保证中止核试验的透明性，朝鲜将废弃北部核试验场。（新华社）
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