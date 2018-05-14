新加坡或将两种兰花命名"特朗普"与"金正恩"

德媒称，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩的会晤会有何结果？现在就可以预料到其中的一个结果：有两种兰花可能因此得名。
据德国之声电台网站5月13日报道，在新加坡举行的美朝峰会可能有这样的一个结果：今后将有一种名叫特朗普和一种名叫金正恩的兰花。在这个东南亚国家，历来有用国家领导人或者其他重要贵宾的名字为兰花命名的传统。之后尊贵的客人可以将鲜花带回家乡，只不过无论是在华盛顿还是在平壤，不耐寒的热带植物种植不易。
现在，互联网上已经对此展开热议，针对哪种石斛兰命名特朗普和哪种石斛兰命名金正恩提出了各种各样的建议，其中也提到几个相当奇特的品种。
报道称，现在还没有正式决定是否以两位国家领导人的名字为兰花命名。美朝峰会将在6月12日在新加坡举行。在新加坡的兰花公园，已经有以德国总理安格拉·默克尔和德国前总理赫尔穆特·科尔命名的兰花。
兰花共有大约1000个品种，多达3万个种类。据新加坡人的介绍，新加坡具有全球规模最大的兰花公园。
报道称，然而，特朗普对赠送植物的无情态度也刚刚被曝光。法国总统马克龙送给他的一棵具有象征意义的小橡树，在共同的种树仪式结束后，便立即从白宫的草坪上被消失。栽种这个小橡树的地方曾经是第一次世界大战的战场，小树消失后，只留下草坪中一块光秃秃的土地。之后法国驻美大使阿罗作出的解释是，和所有入境美国的活生物一样，必须进行检疫隔离。
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