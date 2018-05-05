印度沙尘暴之前无气象预警 因雷达坏了一个多月

印度北部当地时间周三（2日）晚间遭遇超强沙尘暴，已导致至少127人死亡。印媒称，当地气象部门事前没有发出预警，并承认无法确切判定沙尘暴强度，因为其雷达设备已经坏了一个多月。
据“今日印度”报道，当地时间2日晚间的超强沙尘暴给印度拉贾斯坦邦东部和北方邦西部带来了巨大损失，仅在拉贾斯坦邦就有超过42人死亡。而当地气象部门事先并没有发布预警，没有通知疏散人群，甚至没有提醒采取预防措施，所以当地民众对超强沙尘暴的到来毫无提防。
据报道，当地气象部门承认，其雷达设备已经停止工作超过一个月，并且因此无法准确判断沙尘暴强度。当地媒体称，气象部门仅在其网站上发布了信息，甚至没有通知邦政府机构。
不过，报道称，就算气象部门发出预警，也无法判定沙尘暴强度。拉贾斯坦邦灾害管理部门秘书杰拉（Hemant Gera）称，“近期大部分预警在黄色范围以内，仅代表可能发生风暴。”即使上个月婆罗多布尔发生的风暴导致19人死亡，当地气象部门监测设备仍只显示黄色预警。据称，在黄色预警的情况下，当地气象部门仅需要通知政府官员；橙色预警，则需要求政府部门做好准备；红色预警，政府部门就需要采取行动。
不过，在沙尘暴一夜之间导致北方邦和拉贾斯坦邦上百人死亡之后，印度气象部门周四（3日）警告称，未来印度将会有更多地区面临雷阵雨和沙尘暴的侵袭。不过由于设备故障，气象部门仍然无法给出沙尘暴强度。
据报道，当地气象专家表示，来自孟加拉湾和印度北部的水分将会形成风暴云，为印度东部、恒河平原、印度南部和中部广泛带来雷阵雨。印度德里地区当地时间周四（3日）24小时之内降水超过14.4毫米，最高温度35.2度，最低温度19.8度，低于该季节往年平均温度。拉贾斯坦邦有31人死于沙尘暴，未来几天内还将遭受新一轮沙尘暴和降雨的侵袭。
报道称，2日当天，一系列极端天气在印度山地和沿海地区同时出现，使得拉贾斯坦邦和北方邦出现强雷阵雨和沙尘暴，导致上百人死亡。拉贾斯坦邦和维达尔巴邦出现极端高温现象，部分地区温度达到47摄氏度，而德里地区风速达到每小时69千米。
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