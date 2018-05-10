92岁马哈迪创造历史 若出任首相要办这几件事

对于马来西亚政坛老将马哈迪来说，带领一个全无执政经验的反对派阵营在大选中绝地反击几乎是“一项不可能的任务”，但他做到了。
马来西亚选举委员会10日公布计票结果显示，希望联盟所获席位确实已经超过国会下议院半数所需的112席。
不过，剧情还在发展中。只有得到马来西亚最高元首的最终任命，这位92岁的前首相才能够再次执掌马来西亚政权。
1、纳吉没有承认败选
马哈迪10日凌晨3时宣布“胜选”，并称将于当天宣誓就职。他的支持者从夜间就开始上街庆祝胜利。而国家皇宫方面则传出消息称，当天可能不会举行就职仪式。
马哈迪的竞争对手纳吉布直至当天中午11时才就大选结果做出表态。在新闻发布会上，纳吉没有承认败选，但他说，他的阵营接受选举结果，接下来将由最高元首决定任命谁为首相。
纳吉的表态给选后政局增添了新的变数。此间分析人士解读，虽然马哈迪领导的希望联盟获得半数以上席位，但不排除其阵营内部分党派被其他阵营拉拢的可能性。如果出现这一情形，马哈迪的首相梦可能就会破灭，马来西亚也陷入组阁僵局。
但是，马哈迪在这次选举中已经掀起了“政治海啸”。这次选举注定要写入马来西亚历史，因为不管下一步剧情如何发展，选举结果已经证明，马哈迪终结了国民阵线（国阵）自马来西亚1957年独立以来连续胜选的神话。
2、如何打造内阁团队
不过，马哈迪即便是出任总理，任务也不轻松。首当其冲的挑战就是，怎么在没有执政经验的团队中挑选精英打造一个靠谱的内阁。
马哈迪先前是马来西亚第四任首相，1981年至2003年在位，是马来西亚执政时间最长的首相。虽然他在竞选活动中展现出非凡的体力和精力，但毕竟他已年逾九旬，而且已卸任15年。他当年执政时的团队成员也多已年迈。
根据希望联盟今年1月推举马哈迪作为首相候选人时的协议，如果希望联盟胜选，马哈迪将出任临时首相，而真正的首相候选人是正在监狱服刑的前副首相安瓦尔。
安瓦尔定于今年6月出狱，但限于法律规定5年内不得参政，必须寻求最高元首特赦，随后再参加国会议席补选。
在安瓦尔获得特赦、成功补选之前，马哈迪必须率领从未执政的希望联盟领导马来西亚。
希望联盟中有类似马哈迪那样的前马来民族统一机构（巫统）成员，如前副首相毛希丁等，以及有州一级执政经验的槟城首席部长林冠英、雪兰莪州州务大臣阿兹明·阿里等人，但要找到数十个内阁部长、副部长人选绝非易事，更不要提外交、国防等关键职位。
马哈迪说，希望联盟还没有内阁人选名单，唯一确定的内阁成员人选是安瓦尔的妻子、希望联盟成员人民公正党党首万·阿齐扎·万·伊斯梅尔，她将担任副首相。
3、能否维系内部团结
除了组阁，另一个摆在马哈迪面前的挑战是，如何维系内部的团结。
马哈迪原本是巫统和国阵领袖，和纳吉分道扬镳后才被希望联盟招至麾下。作为希望联盟里的“新人”，马哈迪执政后能否与希望联盟的成员携手合作是个不小的问号。
在马哈迪此前长期执掌国家期间，反对派成员与他争斗数十年，一直批评他的执政作风。本次大选中，马哈迪和他的老对手们为了共同目标摒弃前嫌走到一起，但度过执政初期的“蜜月期”后是否能够继续“和谐”共处，是个疑问。
马哈迪与安瓦尔的关系尤为微妙。安瓦尔曾获得马哈迪的赏识和提携，在外界眼中两人形同“父子”。安瓦尔甚至一度被认为是马哈迪的接班人。
上世纪90年代末，两人开始出现分歧，围绕1997年亚洲金融风暴的应对方式两人矛盾激化，最终决裂。1998年，马哈迪革除安瓦尔的副首相职务，将他开除出巫统。此后，安瓦尔因贪腐和鸡奸罪名入狱。
这次携手，两人均承认并非“和解”，只是同意“一起朝前看”。马哈迪10日在新闻发布会上再次承诺致力于推动安瓦尔获得特赦。但外界一直有人质疑马哈迪届时会否按时交权。（新华国际）
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