迪拜又要建新的世界第一高楼了 这次可能超1000米

根据新华社等媒体报道，阿联酋迪拜最大的房地产开发商艾马尔集团5月10日举行新闻发布会，宣布将建造一座新的观光塔，高度将超过目前全球第一高楼——同样位于迪拜的哈利法塔，并成为新的世界最高建筑。
艾马尔地产集团董事长穆罕默德·阿巴尔在发布会上介绍说，这座观光塔占地6平方公里，耗资10亿美元，建成后可隔湖远眺哈利法塔等高楼林立的迪拜市中心天际线。
不过，发布会上并没有透露该观光塔的具体高度，穆罕默德·阿巴尔只是说“会比哈利法塔再高一点”，与哈利法塔一样，最终的实际高度将在落成时才会对外宣布。
迪拜哈利法塔的高度为828米，而如果这一新建观光塔要真的成为新的世界最高建筑，那边意味着它不仅要超过哈利法塔，还要超过在建中的世界第一高楼——王国大厦。
已经公布的信息显示，王国大厦是沙特阿拉伯计划耗资300亿美元建造的世界第一高楼。王国大厦预计在2019年建成，而一旦建成，王国大厦至少将高达1000米。这也意味着迪拜要新建的观光塔若要抢得世界第一高楼的美誉，也必然要高过1000米。
发布会也没有公布这座观光塔的具体的建成时间，仅透露，“将是对2020年迪拜世博会的献礼”。
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