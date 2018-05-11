美称印度海军超级大国梦恐难实现 装备太差灾难频发

据美国《国家利益》双月刊网站5月8日发布的题为《印度可能成不了海军超级大国的一个原因》的文章称，2018年4月底，印度首艘新级护卫舰发生灾难性事故，一台重达250吨的高大起重机因强风在舰上发生倒塌，当时该舰停泊在干船坞里。据印度国防部称，当时正在修建的该舰并未受损。
但据图片显示，这起灾难性事故很糟糕。起重机严重损毁，附近建筑受到程度不确定的损毁，但印度海军称媒体在搞阴谋，目的是夸大受损情况。
《印度时报》援引一位官员的话说：“有人可能借机玷污我们的形象。”
17-A型护卫舰项目旨在打造一款现代化程度大幅提升的战舰，是过去十年建造的3艘“希瓦利克”级护卫舰的更新版。17-A型护卫舰规模更大，但在很多方面与“希瓦利克”级护卫舰很像。新舰在设计上对“希瓦利克”级护卫舰的外形加以改进，也装配了装有以色列制“巴拉克”防空导弹的垂直发射单元。
与“希瓦利克”级护卫舰一样，17-A型护卫舰也配备了“布拉莫斯”导弹，这是一款与俄罗斯联合研制的装有冲压式喷气发动机、飞行速度奇快的巡航导弹。印度当前还尝试通过加装自动化系统来减少舰船人员数量，17-A型护卫舰的船员数量可能比“希瓦利克”级护卫舰减少40%。
印度当前通过模块化方式开建多艘17-A型军舰，即在干船坞的一个邻近的模块生产设施里建造预制零部件。但据印度商务路线网报道，该模块生产设施在事故中“严重受损，现已无法使用”。报道还称，加登里奇造船工程公司对事故“遮遮掩掩
起重机和模块生产设施受损比涉事护卫舰受损还要糟糕。加登里奇造船工程公司位于加尔各答的船坞还计划建造两艘17-A型护卫舰，这两艘护卫舰原打算分别于2024年和2025年列装部队。
此外据印度商务路线网报道，更换起重机的工作需要两年半的时间，加登里奇造船工程公司要么推迟工期，要么就得改用较小型的起重机，这很可能导致生产工作放缓。
印度打造强大海军的雄心十分迫切，印度方面也很认真，印度计划建造包括航母在内的新型舰船，以帮助该国向印度洋投放实力——中国向印度洋地区的冒进是其中一个原因。
印度海军参谋长苏尼尔·兰巴上将2018年5月称：“过去十年来，中国发展了战舰长时间在远洋开展行动的能力。”
但此类事故表明，打造并维持一支舰队的一项最严峻的挑战是，首先要建立起资本密集型的产业和基础设施。上述事故表明，印度造船厂的安全标准很低——而问题还不止于此。
两年前，排水量3850吨的“贝特瓦”号护卫舰——于2004年入役——在港口发生翻船事故，该舰先是部分船体沉入水中，后全部被淹没。印度海军当时寻求美国一家从事救援业务的承包商打捞并扶正“贝特瓦”号护卫舰。2013年还发生过一起可怕事故，俄罗斯制造的“基洛”级“辛杜拉克沙克”号潜艇发生爆炸并沉入孟买港，事故造成18名船员丧生。
翌年，“加尔各答”号驱逐舰上有一名海军军官死亡，死亡原因是其意外吸入发生破裂的阀门释放的一氧化碳。2018年2月在科钦，“萨加尔·布尚”号民用钻井船发生乙炔泄漏事故，船体被引燃后发生爆炸，造成船上5人丧生。
在印度本国造船厂的安全生产状况得到改善前，该国打造强大海军的雄心在进展方面将无法让新德里如愿。
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