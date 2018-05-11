鲍威尔给新兴市场吃"定心丸" 称发达国家央行收紧政策风险可控

英媒称，在新兴市场货币和债券持续一周的波动后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，发达国家央行收紧政策的做法对新兴市场来说将是“可控的”。
据英国《金融时报》网站5月8日报道，鲍威尔8日在苏黎世召开的货币政策会议上表示，有“充分的理由”认为新兴市场经济体和投资者为美联储进一步加息以及其他经济体将采取的更广泛紧缩政策做好了准备。
报道称，在他发表这番讲话之前，美国国债收益率的不断上升（美国10年期国债收益率上月达到3%），再加上一系列地方性问题，引发了人们对新兴市场货币和债务的担忧。摩根大通新兴市场货币指数上周出现自2016年特朗普当选美国总统以来的最大跌幅。
鲍威尔在事先准备好的发言中说：“美联储在不扰乱金融市场的情况下启动了政策正常化进程，市场参与者对政策的预期似乎与决策者在《经济展望》中的预期非常一致。”
他说，这表明“如果经济按照预期的情况发展，市场不会对我们的行动感到意外”。
不过，今年2月接替珍妮特·耶伦担任美联储主席的鲍威尔警告说：“一些投资者和机构可能没有为利率的上调做好准备，尽管市场已经普遍作出这样的预期。”
报道称，外界普遍认为，美联储紧缩政策会导致新兴市场资本外流，因为美国和新兴市场的利率差距缩小，使得利差交易的吸引力下降，对于这样的观点，鲍威尔表示怀疑。
他指出，在2011年后，资本向新兴市场的流动就出现了趋缓的势头，而在当时，美联储仍在采取宽松政策。他说，在美联储从2015年开始取消经济刺激举措后，新兴市场近来再度出现资本流入速度加快的情况。
报道称，鲍威尔说，此外，新兴市场“自容易爆发危机的20世纪80年代和90年代以来，在减少脆弱性方面取得了相当大的进展”。
他还说：“许多（新兴市场）在采取更灵活汇率的同时，大幅改进了自身财政和货币政策框架，最近的研究表明，这样的政策能够更好地抵御外部金融冲击。”
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