特朗普：有些非法移民特别坏 他们不是人而是畜生

反非法移民是特朗普重要的政治纲领之一，他在竞选期间就宣称要将非法移民逐出美国，因为非法移民在抢夺美国公民的工作机会，并且对社会治安有着潜在的威胁。
众所周知，加州是反对特朗普移民政策的先锋。加州州政府和许多基层政府都通过了“庇护法”。它们为非法移民提供落脚点，并且命令基层执法人员不得配合联邦移民和海关执法局（ICE）搜捕非法移民。这在加州基层执法队伍中引起了许多非议。
据美国白宫网站当地时间16日消息，特朗普当天在白宫会见了加州反“庇护法”人士，其中许多人都是当地的执法者。加州为对抗特朗普的移民政策而通过的“庇护法”严重挑战联邦法律，让基层执法人员在工作中充满矛盾。
会议中，一名加州反“庇护法”代表发言称，目前加州的警察们都处在无的放矢的环境中，他们要面对指令完全相悖的联邦法、州法和地方法，他们不知道该怎么做。另外，“庇护法”还规定地方警局不得向ICE透露非法移民的信息，导致大量加入黑帮，比如MS-13，的非法移民可以横行霸道。
此前据美国CNS新闻网2月报道，ICE表示近期逮捕的274名MS-13成员，其中有99人竟然全部都是以“无人陪伴儿童”的身份获得在美居住资格的，还有64人是以“特别移民青少年身分”获得在美居住资格。
对此，特朗普表示愤慨，并强调一些非法移民真的不是人。他说：
“我们看到很多人进入这个国家或者尝试进入这个国家，我们正在阻止他们，人数太多了。我们在把他们赶出这个国家，你无法想象这些人有多坏。他们不是人，他们是畜生。我们正在以前所未有的强度将他们逐出这个国家。”
之后特朗普抨击了目前美国的移民法律，他说道：“由于目前脆弱的法律，他们（非法移民）快速进入，我们抓住他们，我们放了他们，我们再抓住他们，我们把他们赶出去，这太疯狂了。这是最蠢的法律，我以前就说过，这是全世界最蠢的移民法。所以我们要做点什么。”
据观察者网此前报道，特朗普在2018年1月发表的国情咨文中曾经提到过一个故事，凯拉·奎瓦斯（Kayla Cuevas）和妮萨·麦肯斯（Nisa Mickens）是来自纽约长岛的一对好友。2016年9月，在妮萨16岁生日的前夜，她们两人都没有能够回家。这两个姑娘被残忍杀害了。杀害他们的就是6名MS-13成员，他们都是以非法移民的身份进入美国，并且成功进入了凯拉和妮萨的学校。
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