习近平会见朝鲜劳动党友好参观团

5月16日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京会见由朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长朴泰成率领的朝鲜劳动党友好参观团。
新华社北京5月16日电（记者李忠发）中共中央总书记、国家主席习近平16日在北京会见了由朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长朴泰成率领的朝鲜劳动党友好参观团。
中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁参加会见等有关活动。
朴泰成首先转达金正恩对习近平总书记的亲切问候。习近平请朴泰成转达对金正恩委员长的诚挚问候。习近平表示，今年3月金正恩委员长成功访华，我同他举行了历史性会晤，上星期我又同金正恩委员长在大连成功会晤，就双方共同关心的重大问题进行深入沟通，为新时代中朝关系发展指明了方向。这次朝鲜所有道、市委员长共同组团访华，既是落实我同金正恩委员长两次会晤重要共识的具体举措，也是两党开展的一次重要交往，体现了金正恩委员长和朝党中央对加强两党两国交流互鉴、深化中朝友好合作的高度重视。相信双方将以此访为契机，深化交流合作，推动中朝友好合作关系不断向前发展。
5月16日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京会见由朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长朴泰成率领的朝鲜劳动党友好参观团。
习近平指出，当前中国特色社会主义进入新时代，朝鲜社会主义发展进入新的历史时期。我们支持改善北南关系、推动朝美对话、实现半岛无核化，支持朝鲜发展经济、改善民生，支持金正恩委员长带领朝鲜党和人民走符合自身国情的发展道路，愿同朝方深化治党治国经验交流，推动两国社会主义建设事业取得新的更大发展。在座的各位道、市委员长同志是推动朝鲜社会主义事业发展的中坚力量，祝愿你们在金正恩委员长领导下，推动朝鲜经济社会发展取得新的更大成就。
朴泰成表示，朝中两党最高领导人发扬朝中传统友谊，接连举行同志般亲切的历史性会晤，推动朝中关系进入新阶段。此次由朝鲜所有道、市委员长组成的友好参观团受金正恩委员长指派访华，旨在落实两党最高领导人重要共识，学习中国经济建设和改革开放经验，为朝党贯彻落实集中力量优先发展经济的新战略路线发挥积极作用，为巩固两党领导人亲自提升的朝中友谊作出新的贡献。
会见前，习近平同朝鲜劳动党友好参观团合影留念。
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