蔡英文当局急邀“友邦”访台巩固“邦交” 专家：无用功

综合台媒报道称，台“邦交国”烽火频传，蔡英文当局加强“固桩”！但大陆专家指出，民进党政府若一意孤行拒不承认“九二共识”，只能看到台湾“邦交”越来越少。
据台湾《中国时报》5月28日报道，台湾一个月内连续断交两个“邦交国”后，海地被点名是下一个“断交国”。蔡英文为固盘，急邀海地总统若弗内尔·莫伊兹28日抵台进行五天所谓“国事访问”。
报道称，据了解，南太平洋瑙鲁共和国总统巴伦·迪瓦韦西·瓦卡赴日出席“日本与太平洋岛国峰会”后，21日来台过境转机，台湾外事部门紧急安排与蔡英文见面。危地马拉前总统、现任中美洲一体化体系秘书长马尔科·比尼西奥·塞雷索·阿雷瓦洛等三人27日应邀来台访问五天，拜会蔡英文等台当局高层。所罗门总理里克·霍尼普韦拉日前来台时，曾当面要求蔡英文资助2023年太平洋运动会，引发批评。台湾外事部门对海地此行上紧发条，一再询问海地的需求，按其需求安排行程，希望一切都在掌握中，不要有“插曲”发生。
另据台湾《中国时报》5月28日报道，27日网传洪都拉斯外长玛丽亚·多洛雷丝·阿圭罗正在北京密访，与台湾“邦交”关系或在近日生变。洪都拉斯“驻台大使”拉法·谢拉答复记者，阿圭罗人在国内，并未出国，传言不实。台湾对外事务主管部门表示，目前没有“友邦”外长在北京。
《中国时报》引述大陆专家的话指出，越来越多国家的领导人深受触动，他们看到一中原则在国际上被遵守，更看到两岸实力明显消长。他说，台湾上世纪90年代经济总量一度超过大陆40%，而今只剩下5%，跟着台湾没前途。
报道表示，不管是布基纳法索、圣多美和普林西比，抑或拉美国家都纷纷跟大陆关系正常化，这会产生连带效应，民进党政府若一意孤行拒不承认“九二共识”，只能看到台湾“邦交”越来越少。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost