巴菲特午餐叫价已超150万美元 竞拍者获得什么

昨天，2018年巴菲特慈善午餐开始竞拍。中标者将有机会与股神巴菲特共进午餐，时间大约为3小时。起拍价2.5万美元，目前叫价已超150万美元。竞拍将于6月2日上午结束。据悉，筹得善款将用于帮扶贫困群体的慈善项目。业内人士提醒，应以平常心看待巴菲特午餐竞拍活动。
竞标获胜者可邀7名朋友一起参加
据了解，巴菲特午餐基本都会在纽约著名的牛排餐厅Smith & Wollensky举行。这家牛排馆于1977年开业，位于曼哈顿49街和第三大道交界处，是巴菲特最喜欢的餐厅之一。根据菜单，烤牛仔骨配柠檬百里香酱54美元，15盎司冷水龙虾尾59美元，Cajun牛排肋骨59美元，工艺鸡尾酒16美元。
根据竞拍规则，竞标获胜者可以邀请7名朋友与巴菲特在位于曼哈顿中区的一家牛排馆共进午餐。午餐募集到的善款将全部捐给一家基金，致力于向美国加州的穷人提供住房、就业培训等服务。
午餐期间没有太多的话题禁忌，由于此前有竞拍成功者利用机会向巴菲特荐股，引起股票价格异动，因此巴菲特后来立了一个规矩“禁止谈论个股”。曾两次与巴菲特进餐的中国人段永平介绍，其实巴菲特在用餐时所讲的大部分内容，在其他场合也讲过，无外乎围绕价值投资的理念。
竞拍者从午餐中到底获得了什么
纵览巴菲特午餐中标者名单，有8位匿名者，其余都是投资人、企业家、基金经理。值得一提的是，中标者中还有三位中国人。2006年，步步高创始人段永平以62.01万美元的价格拍下了2007年的巴菲特午餐，成为拍下巴菲特午餐的中国第一人。2008年，“私募教父”赵丹阳以211万美元拍得巴菲特午餐。2015年，天神娱乐董事长朱晔以234万美元的价格拍下巴菲特午餐。
勇出高价的竞拍者从午餐中到底获得了什么？赵丹阳表示，他得到的东西对他一生的投资都有重大影响。曾两度获胜的投资经理特德·韦施勒加盟了伯克希尔哈撒韦公司，赢得与巴菲特共同工作的机会。2007年的竞拍胜出者、帕伯莱投资基金集团执行合伙人莫尼斯·帕伯莱则认为，投身慈善才是他的收获。
巴菲特慈善午餐18年筹款超2600万美元
“与巴菲特共进午餐”的慈善拍卖活动自2000年开始，至今已有18个年头。最初几年成交价并不高，只有2.5万美元。直到2003年拍卖在网上公开进行，成交价格直接翻了10倍，达到25万美元。2017年，巴菲特午餐最终以267.9万美元的价格成交，比2003年翻了10倍以上，是史上第二高价，仅低于2012年和2016年匿名交易者的345.6789万美元。迄今为止，巴菲特慈善午餐已筹得逾2600万美元善款，全部捐给美国慈善机构。
据了解，拍卖午餐的创始者是巴菲特已故的第一任妻子Susie，她生前长期保持着与格莱德基金会的紧密合作。50多年来，格莱德基金会一直为有需要的人提供热饭、医疗、住所、儿童保育和家庭服务，平均每年大约提供75万份免费餐食。
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