爱一个人真的会上瘾？澳大利亚研究公布几大特征

澳洲网8日编译刊文称，人们都说“恋爱中的人们智商为零”，但是你不知道特别爱一个人的时候真的会上瘾，这种瘾与喝酒上瘾和对食物上瘾的感觉差不多，然而这种“对爱人上瘾”会对你的事业和精神有所伤害。
文章摘编如下：
精神依赖引发“爱上瘾”
据报道，澳大利亚阿德莱德大学的皮吉嫚（Femke Buisman-Pijlman）是一名专门研究“上瘾”的教授，她表示，人类大脑工作的原理，意味着人类可以像对药物或者食物那样对爱人上瘾。如果一个人对爱人过于迷恋，他本人的独立性、精神状态、事业以及与家人朋友的关系都会受到很大影响。
“这是一种自我抛弃的表现，人们会利用爱另一个人来避免为自己的感觉负责。”皮吉嫚说，“当你第一次陷入爱河时，你感觉到的那种狂喜和嗜酒的感觉类似，当这种爱的感觉持续时，你会产生一种精神依赖，你会觉得特别需要对方。”
至于如何判断自己是否对另一半“上瘾”，皮吉嫚给出了几条上瘾迹象。首先你特别想与爱人待在一起，即便他已经“入侵”了你的生活你也毫不在意，比如你会央求朋友带着你和爱人到处玩耍，即使有更加重要的事情你也会不管不顾。“上瘾其实不是真的享受某件事情，而是你没有能力停止做这件可以给你带来欢乐的事情，这会给你带来很多麻烦。”
第二个迹象就是，你无法控制自己想要和对方见面或者聊天的欲望，比如假如你已经给自己定下规定什么时候联系对方，但是你却坚持不下去，这时你就已经失控了。
第三个迹象就是你会把所有的钱花在对方身上，皮吉嫚表示，给对方送点小礼物或者帮忙付一些账单都是可以的，但是你不能一直把所有的钱都花在对方身上。
学会独处和自爱
除了上述几个迹象外，皮吉嫚认为如果你的幸福快乐源泉都来自于另一半的时候，你就要小心了，因为这也是对爱人上瘾的表现之一。
你可以享受跟对方在一起时的欢乐，但是你必须要有他们不在身边时，也能自娱自乐的能力。如果你的生命中除了对方没有其他人和事物令你高兴时，你就很危险了。此外，如果你自己一个人待着的时候（比如晚上睡觉）会感到焦虑和不安，你的“瘾”就比较大了。
报道称，渴望得到对方赞许、没事找事只是为了得到对方关注、通过对方的行为来计算对方有多爱你，以及不满对方因出差或者跟朋友聚会而不在身边等行为，都是对爱上瘾的表现。
如果你发现自己已经对爱人上瘾，皮吉嫚建议可以通过一些办法来缓解“病情”，比如不要拒绝不高兴的感觉、永远诚实、保持各种关系平衡、保证自己的身体健康、试着写下自己的真实感情，以及不要害怕寻求专业人士的帮助。更重要的是，要学会爱自己。
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