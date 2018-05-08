特朗普有意更迭伊朗政权 已“基本决定”退出伊核协议

外媒称，美国总统特朗普的律师、纽约市前市长鲁道夫·朱利安尼在一个主张推进伊朗民主的组织召开的会议上表示，特朗普想在伊朗“更迭政权”。
要让伊朗永远没有核武
据俄罗斯卫星通讯社5月6日援引美国政治网站报道，朱利安尼表示：“特朗普像所有与会者一样，有意更迭伊朗政权。”他认为，更迭伊朗政权是“通往中东和平的唯一途径”，“这比解决巴以冲突更重要”。
今年1月，特朗普评论伊朗各大城市发生的大规模抗议活动时表示，“到了时候”，美国会支持该国人民。特朗普还多次对伊核协议表示不满，威胁称，若“修订”不成，将退出协议。
另据法国国际广播电台网站5月6日报道，特朗普5日与英国首相特雷莎·梅通电话。据白宫消息，特朗普向梅表示，他决心要让伊朗永远没有核武器。
特朗普要求一同签署伊核协议的欧洲国家修补协议中的“可怕漏洞”。他说，否则美国将在12日退出这个协议。两名白宫官员和一位接近特朗普的人士透露，特朗普已基本决定退出伊核协议。
报道称，欧洲国家大多对特朗普的想法表示质疑。法国总统马克龙4月访美的一个主要任务，就是代表欧洲说服特朗普不要放弃伊核协议。然而马克龙似乎未能说服特朗普，反被特朗普说服。
伊朗吁欧与美划清界限
据德新社5月6日报道，伊朗总统哈桑·鲁哈尼6日表示，欧洲对特朗普在伊朗核问题上立场的反应，比特朗普本人做出什么决定更加重要。
伊朗国家电视台播报鲁哈尼的讲话称：“特朗普要么反对这个协议，要么阴谋破坏它。”
鲁哈尼说，对特朗普来说，更重要的是“欧洲是否与他的立场划清界限”。
华盛顿将于12日更新对协议的认可，这一期限近在眼前。
报道称，很多伊朗人认为，特朗普是否决定退出协议并不是关键性因素。伊朗希望实施这份协议，特别是经济方面的条款。自从签订协议及撤销制裁后，伊朗与欧盟启动了几个贸易项目。为了完成它们，伊朗请求欧盟做出独立于美国之外的决策。
鲁哈尼警告称，如果美国退出协议，将体会“历史性的悔恨”，但是他补充说，即使协议破裂，伊朗也不会启动核武器项目，这不是因为来自外界的威胁，而是由于伊斯兰教的宗教义务。
他表示，伊朗不会放弃民用核项目。不过他还强调，伊朗不希望国际关系破裂。
另据德新社5月7日报道，德国总统施泰因迈尔称，一旦伊核协议破裂，将提高爆发战争的可能性，并称赞欧洲领导人在对华盛顿的访问中提及这一议题。
美国前国务卿克里在2015年签署伊核协议时称，这很可能避免了一场战争。施泰因迈尔6日在接受德国电视一台采访时引述克里的话称：“这是一句非常重要的讲话，因为人们必须牢记，一旦该协议破裂会发生什么。中东可能重新开始武力扩张。”
俄批美做法威胁国际法
据俄罗斯卫星通讯社5月6日报道，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃认为，美国宣称可能单方退出伊核协议是威胁国际法制基础的举措，这不会让世界更安全。
扎哈罗娃称：“我们听说，美国表示，该协议可能被单方解除。这首先是对现代世界国际法制基础的威胁。”她补充说，伊核协议不仅仅是各国间达成的协议，而且是经联合国安理会通过的协议，因此是必须执行的文件。
此前伊朗外长扎里夫在同俄外长拉夫罗夫会谈时指出，德黑兰打算继续就伊核问题与莫斯科对话。
另据俄罗斯卫星通讯社5月6日报道，以色列总理内塔尼亚胡表示，鉴于伊朗正加紧加强自己在叙利亚的存在，并在叙境内部署强大武器，他与俄罗斯总统普京即将举行的会晤具有特别意义。
内塔尼亚胡在9日访问莫斯科前夕重申，即使引发战事，也不会允许敌对的伊朗驻军出现在以色列北部边境。
内塔尼亚胡在政府会议上称：“与俄罗斯总统的会晤对以色列安全以及以俄两国军队之间协调的问题至关重要。”
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