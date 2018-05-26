特朗普1天第3次谈“特金会”:可能如期 可能延期

美国总统特朗普当地时间25日晚间通过社交媒体称，美方正在与朝鲜就恢复朝美首脑会晤进行“非常富有成效的谈话”。特朗普称，如果朝美首脑会晤能够成行，可能将按原定时间于6月12日在新加坡举行，而如果有必要，将会延期举行会晤。
对于“特金会”，特朗普的态度已经在2天内多次转变。当地时间24日，白宫发布了一封特朗普致金正恩的信。特朗普在信中宣布，取消与朝鲜最高领导人金正恩原定于6月12日在新加坡举行的会晤。
当地时间25日早间，特朗普通过社交媒体称，很高兴从朝鲜方面收到“热忱而富有成效的声明”。特朗普表示，我们将很快看到朝方声明将把事件进展引向何方，希望能引向长期、持久的繁荣与和平，而只有时间（和才能）能证明一切。
当地时间25日上午，特朗普在接受媒体采访时再次表示，在朝美首脑会晤取消后，目前美方“正在与朝鲜谈话”。据美国广播公司（ABC）报道，特朗普说，“他们发布了一份非常不错的声明，我们将看看会发生什么。（朝美首脑会晤）甚至还可能于6月12日举行，朝方非常希望举行会晤，我们也愿意。我们将拭目以待。”
美国国务院25日发表声明称，美国国务卿蓬佩奥24日与韩国外交部长官康京和通电话，双方表示将保持“紧密协作”，为与朝鲜对话创造条件。
美国国务院新闻发言人诺尔特对白宫随行记者表示，蓬佩奥与特朗普及国家安全事务助理博尔顿在这一问题上进行了密切协调，“我们希望会晤能够在某个时间举行”。她还说，此前美方没有获得正确的信号，希望未来能够获得正确的信号。但美方不想为了参加会晤而参加会晤，会晤必须取得成果。
韩国政府25日则表示，将继续通过外交努力保持对话势头，通过对话解决问题的立场始终不变。
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