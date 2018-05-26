车臣领导人：乌克兰有难俄罗斯会相助 别指望美国

当地时间24日，乌克兰宣布对包括俄罗斯联邦车臣共和国行政长官卡德罗夫在内的1750名俄罗斯公民实施制裁。这一消息发布后不久，卡德罗夫作出回应，称这并不会改变他仍把乌克兰人民当作兄弟的态度，并且还提到，乌克兰如果遇到困难，总会得到车臣人和俄罗斯人的帮助。
据今日俄罗斯报道，卡德罗夫25日在社交媒体上表示：“（乌克兰总统）波罗申科正对我进行制裁，而我们的祖先拯救了成千上万因遭受饥荒而被迫进入北高加索地区的乌克兰人。车臣人曾向无数妇女、儿童和老人提供住所、食物、衣服和鞋子。”
“没有一位难民在此期间无处避难或是感到饥饿，他们的后代直到现在都住在车臣共和国。我并非要求什么遣回或是索赔，而是提醒波罗申科：在灾难发生时，只有俄罗斯联邦的人民才会帮助乌克兰人，美国人和他们的卫星可不会这么做。”这位车臣领导人写道。
卡德罗夫还表示，尽管近年来出现了种种问题，他仍然会把那些亲近俄罗斯的乌克兰人视作是兄弟姐妹。
2017年末，卡德罗夫曾因被指控涉嫌侵犯人权而进入美国的制裁名单。这位车臣领导人当时表示，这种情况只会让他感到自豪。“美国应该在国内寻找那些真正的侵犯人权者，他们在白宫和五角大楼里。”卡德罗夫表示。
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