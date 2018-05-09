惊喜变惊吓！巴西新娘欲乘直升机空降婚礼现场却遭变故

西媒称，为了给新郎一个惊喜，巴西一位新娘5月5日乘坐直升机前往婚礼现场，不料在圣保罗州的维涅杜遭遇事故。万幸的是，在飞机起火前，机上4名人员全部逃生。
据西班牙《国家报》5月6日报道，消防部门称，事故仅导致3人受伤。飞行员受到擦伤，摄影师和一名儿童被送往当地急救中心。虽然直升机变成了一推废铁，但新娘最后毫发无损地来到新郎身旁，并和所有嘉宾拍照留念。
据此间媒体报道，婚礼计划在一座中世纪风格的酒店举行，新娘原本想在婚礼举办地闪亮登场，但这架罗宾逊R44直升机却在降落前撞向了酒店建筑群中一座塔的塔顶，最终不得不在草坪上迫降。聚集在酒店花园中的宾客见状惊恐万分，坠落在草坪上的飞机在他们的尖叫声中迅速起火。
报道称，酒店建筑群占地面积约22000平方米，周围风光旖旎，酒店花园中摆满了白色桌椅，但这场意外给这宜人景致造成了破坏。
然而，在这对新人的坚持下，婚礼并未因坠机事件推迟举行。据酒店方面发表的公告称，所有嘉宾、新人和飞行员都状态良好，在新人的要求下，婚礼如期举行。当地媒体部分转播了婚礼现况，惊魂未定的新郎新娘在所有嘉宾的祝福声中发誓相守一生，或许他们此生都不会忘记这场惊心动魄的婚礼。
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