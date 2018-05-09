特朗普宣布退出伊朗核协议 奥巴马气炸:严重错误

当地时间8日下午2时，美国总统特朗普正式宣布，美国退伊朗核协议，并将对伊朗实施最高级别制裁。随后，英法德等国家相继发声，对特朗普这一决定表示遗憾。美前任总统奥巴马也忍不住痛批：“这是一个严重的错误”。
伊核协议曾是奥巴马外交政策的重要支柱，因此奥巴马对特朗普这一决定的反应尤为引人注目。综合美国有线电视新闻网、CNBC等网站报道，奥巴马于当地时间8日对特朗普“退出伊核协议”的决定予以批评，并称特朗普“被误导”，“我认为，在伊朗没有违背这一协议的前提下，美国选择退出是一个严重的错误。”
奥巴马进一步表示，没有伊核协议，美国将最终会在有核武器武装的伊朗或另一场中东地区战争之间失去选择，协议不复存在，伊朗将不再受限制，我们将不得不做出选择，是生活在威胁之中，还是为了防止威胁再次引发战争。
特朗普于当地时间8日宣布，美国将退出伊核协议。他于当日在白宫发表电视讲话时，称伊核协议是“糟糕”的协议，并表示美国将重启在伊核协议下豁免的“对伊朗制裁”。
伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)第一时间批评美国此举“违反国际协议”，是非法的举动。他也表示，特朗普关于美国退出伊朗核协议的决定是一个历史性事件，而伊朗将继续履行协议。
2013年11月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国签署了名为“全面计划协议”(Joint Plan of Action)的临时性协议，临时性协议于2014年1月20日开始生效。而伊核协议，也被视作是奥巴马外交政策的标志性成果。
美国这一“退群”危机早就引发各方担忧，日前，法国总统马克龙，德国总理默克尔和英国外长鲍里斯·约翰逊曾相继赴美劝阻特朗普，但都未果。联合国秘书长古特雷斯早前也曾表示，伊核协议是重要的外交胜利，如果撕毁伊核协议，将给中东地区带来战争风险。
外交部发言人耿爽8日在例行记者会上表示：伊朗核问题全面协议是由六国、欧盟和伊朗共同谈判达成的多边协议，经过安理会第2231号决议的核可。当前形势下，维护伊核全面协议的完整性和严肃性，有助于维护国际核不扩散体系，促进中东地区和平与稳定。各方应加强对话和协调，妥善处理分歧，继续忠实履行义务。中方将继续本着客观、公正和负责任态度，同有关各方保持密切沟通，继续致力于维护和执行伊核全面协议。
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