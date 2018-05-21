法媒驳航母“陈旧过时论”:有分量的大国都需要它

法新社5月14日发表了题为《《航母，有前途的有力武器》》的报道。
报道称，面对新威胁常被批评“耗资巨大”、“易受攻击”、“陈旧过时”的航空母舰依然有吸引力，因为有很多国家都想投资这一有力的军事和外交工具。
新加坡拉惹勒南国际研究院的专家理查德·比青格强调：“航母死亡的看法还在不断地被反复书写。尽管一些人认为航母是‘陈旧过时’或者称其为吸引巡航导弹的‘磁铁’，但是航母却固执地拒绝死亡。”
“在未来几十年间，航母的数量会增加，而持有航母的亚太地区内的国家数量也会增加。”他说，随着人们对海洋空间的觊觎与日俱增，海洋空间也成为展现武力姿态的特有场合，这都让航母有用武之地。
报道称，根据中国媒体报道，中国第2艘航空母舰，也是北京以独立自主方式建设的首艘航母5月13日展开其首次下海测试。
报道援引法国退役海军上将阿兰·科尔德菲的观点表示：“如今，所有有分量或者打算有分量的大国都配有航空母舰或者渴望装备航母。”
报道称，在操作层面，一艘航空母舰以及围绕它的海空部队提供了完全自由的强大的火力投射能力，有助于展开“第一波猛击”。
同时，报道认为，航母也是有分量的政治工具，有助于发出强有力的外交信号，无需依赖于某一国的诚意而行事。“布什”号航母舰长肖恩·贝利认为：“作为一国战略实力的象征，没有（比航母）更显眼的了。”
报道称，美国拥有11艘航母，帮助美军可以在全球无论哪个角落都保证在海上拥有一支海空部队。为维持其霸权，美国海军在投入研发排水量达10万吨级、可以搭载90架有人战机和无人机的新型“超级航母”。作为该级航母的首舰，“福特”号航母造价140亿美元。
报道还称，除美国外唯一拥有一艘核动力航母的法国将会在未来展开研究以便在2040年前替代现有的“夏尔·戴高乐”号核动力航空母舰。
拥有1艘“库兹涅佐夫海军上将”号航母并在2017年将其部署在叙利亚沿海作战的俄罗斯，也打算建造另1艘新型航母。
英国选择建设两艘伊丽莎白女王级航母，其中首舰“伊丽莎白女王”号已经具有作战能力。
另外两个欧洲国家意大利和西班牙各自拥有1艘“战略投送舰”（轻型航母）。
报道称，亚洲也不甘人后。印度将在未来10年拥有3艘航空母舰。
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