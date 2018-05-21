是否对中国商品加征关税？美国财长与贸易代表各执一词

中美联合声明的发布让贸易战的风波告一段落，但美国财长和贸易代表做出的相反表态，仍然让市场琢磨不透下一步中美贸易的确定方向。
新华社报道称，周日美国财长姆努钦表示，美中就框架问题达成协议，同意停打贸易战。美国商务部长罗斯也将很快访问中国。
姆努钦表态几小时后，美国贸易代表莱特希泽则发表声明称，除非对方做出“实质的结构性改变”，否则美国仍有可能诉诸于关税政策，也有可能使用包括投资限制、出口监管等其它政策工具。
华尔街日报称，莱特希泽并未明确美国会在近期重拾关税政策，姆努钦在表态中也未把关税方案彻底排除。知情人士透露，“姆努钦的表态只是确保至少在6月12日美朝最高领导人会面之前不会出台新的关税政策，因为中国对于朝鲜是否放弃核计划至关重要。”此外，美国贸易官员也在尽量减少分歧，但是贸易专家表示，这种不同表态还是体现了美国内部口径和立场上的不一致。知情人士透露，莱特希泽是在发出信号，表示他不会接受“打折扣版本的贸易和解方案”。
除此之外，特朗普要求姆努钦所带领的财政部研究，如果中国不放松对美国在华企业的限制，美方可以采取那些手段来限制中国在美投资，并要求姆努钦在本周一之前向总统报告研究进展。因此贸易专家们预计周一美国财政部会推出一项投资方面的提案，但亦有官员透露，财政部最多会公布一份姆努钦向特朗普作报告内容的声明。
这样分歧的表态就发生在中美联合声明发布的一天之后，作为中美贸易谈判中美方的“三大代表”人物，莱特希泽、姆努钦、罗斯的立场至关重要，福克斯报道中还提到，罗斯将于近期访问中国。
莱特希泽向来以强硬鹰派的形象示人，在整个中美贸易谈判的过程中一直死守强硬立场。而类似上述的分歧表态，在特朗普政府班底中也并不是第一次出现，市场也常常对白宫要员之间的“冲突”感到困惑不已。
从白宫贸易顾问纳瓦罗到财长姆努钦，再到白宫经济顾问库德洛、商务部长罗斯等等，白宫政府官员之间的分歧频繁见诸报端。华尔街见闻此前提及，在两周前（5月3日至4日）北京举行的首轮中美贸易磋商中，纳瓦罗与姆努钦爆发了激烈争吵，因为纳瓦罗对姆努钦单独与中方谈判代表举行闭门会议感到强烈不满，为自己被排斥在外大为光火，因此出言不逊。
包括CNN在内的美国媒体还写出了一些细节：纳瓦罗和姆努钦在北京那栋举行中美贸易磋商的大楼前面的草坪上就爆发了正面冲突， 两人激烈对骂，期间恶言恶语与侮辱性词汇齐飞，还充斥着咒骂和好几次“F***”。媒体还称，纳瓦罗不只是与财政部长姆努钦不和，他和罗斯之间的关系也很紧张。两人在两周前的访华途中同样爆发了激烈争执。
但不可否认的是，周末期间中美贸易谈判所取得的重大进展。中美两国发表的联合声明称，双方将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差，中方将大量增加自美购买商品和服务，有意义地增加美国农产品和能源出口。双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论。中美全面经济对话中方牵头人、习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤于当地时间5月19日上午表示，此次中美经贸磋商的最大成果是双方达成共识，不打贸易战，并停止互相加征关税。
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