美军拟重新命名太平洋司令部 “印太司令部”呼之欲出

外媒称，五角大楼发言人罗伯特·曼宁21日说，五角大楼可能很快将宣布其最大作战地区的新名称，将其变为“印度洋-太平洋司令部”，以“更好地概括该司令部目前所负职责”。
据美国军队时报网站5月21日报道，一名记者当天在记者会上的提问带来了对美军太平洋司令部可能改名一事的出人意料的讨论。
这名记者问：“我想就太平洋司令部改名为印度洋-太平洋司令部提问。除了改变名称，这将产生什么影响？”
曼宁说：“太平洋司令部改名的消息尚未对外宣布。我要告诉你的是，正如你所知道的，任何改名的意义都在于更好地描述职责。”
报道称，美国国会正推动增强对中国在印度洋-太平洋地区活动的关注，2019年的国防法案包括数项旨在对抗中国在该地区影响力的条款。
众议院军事委员会在一份15页的2019年国防法案概要中强调，要“通过‘印度洋-太平洋稳定计划’为国防部在该地区进行规划和提供必要的军队、军事基础设施以及后勤能力的努力”提供资金。该法案还要求增强“在南海和印度洋的海上安全和海洋领域意识”。
报道称，曼宁在回答后续问题时还说，可能进行的改名不会改变该司令部的职责。
另据共同社5月22日报道，21日获悉，美国特朗普政府正在考虑将下辖驻日美军和驻韩美军的太平洋司令部进行更名。新名称可能是“印度洋-太平洋司令部”。此举基于日本政府提出的“开放的印度洋-太平洋地区”构想，反映出对加强海洋活动的中国的重视。
据美国政府负责人称，拟在预计5月底前举行的太平洋司令部司令交接仪式上公布新名称，目前正在就此调整。
美国防部发言人曼宁向媒体介绍称，尚未作出最终决定，另一方面，他表示如果更名，是为了“全面表现管辖范围的内容”。
报道称，太平洋司令部总部设在夏威夷，负责印度以东除美国大陆沿岸地区以外的太平洋地区，在按战区划分的各联合作战司令部中辖区面积最大，一直负责应对朝鲜核与导弹开发以及中国的南海动向等。
被提名为驻韩大使的现任太平洋司令部司令哈里斯的继任者为海军舰队司令部司令戴维森。戴维森在4月的国会听证会上表达了对中国“威胁”增大的危机感，并提到加强部队的必要性。
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