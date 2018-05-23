中国降低汽车进口关税

外媒称，北京宣布降低汽车进口关税，将有利于外国汽车生产商们在中国这个全球最重要市场上的销售。
据德国之声电台网站5月22日报道，中国宣布，明显降低对外国汽车的进口关税。据中方5月22日所发布的公告，计划从7月1日起，将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%；将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%。
报道称，这一降税措施应能部分有助于德国企业，以较竞争对手更具竞争力的价格销售自己的产品。尤其对德国生产商而言具有举足轻重的意义。有鉴于此，戴姆勒、宝马和大众股票5月22日均明显上扬。
报道还称，北京上月就已预告，很快将允许国际汽车生产商占有在华厂家超过50%的股权，而且不再被强制与中方伙伴组成合资企业以便参与中国汽车市场。
大众和宝马均发表声明，欢迎中国市场进一步开放。宝马一名发言人表示，“这是中国继续走开放道路的一个有力信号”。他确信，现在，中国市场将有更加蓬勃的发展。
另据共同社5月22日报道，鉴于中国政府决定下调进口汽车关税，丰田汽车公司5月22日表示将以高档车品牌“雷克萨斯”为中心进行降价。降幅将在5月底前决定。未在中国进行生产的斯巴鲁公司相关人士也表示“欢迎”，日本汽车厂商普遍呈现欢迎气氛。
丰田公关部给出评论称：“将迅速对进口车实施降价，致力于把具有竞争力的商品提供给中国的消费者”。报道称，降价或将进一步刺激中国消费者对高档车的需求。
报道还表示，不过，日本厂商致力于在当地生产，力争扩大销售，此举对业绩的影响或许有限。
本田公司采取的战略是，通过在当地生产，增加根据中国人喜好而设计的轿车和运动型多功能车（SUV）以提升销量。三菱汽车公司在当地的生产也帮助其从燃效违规问题中恢复业绩。
报道指出，包括欧美厂家在内，中国市场的销售竞争日益激烈，下调关税或将加剧这一竞争。
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