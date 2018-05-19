特朗普对金正恩软硬兼施：要么政治保障，要么“彻底毁灭”！

尽管如此，特朗普还是试图通过将政治保障承诺与新一轮威胁相结合的方式，把金正恩引向谈判桌。
特朗普周四在总统办公室表示，如果双方就消除朝鲜核武器达成协议，金正恩就仍将掌权，否则这个国家将招致“彻底毁灭“。这是自双方同意会面以来，特朗普首次对朝鲜发出直接威胁。
特朗普表示：“如果我们达成协议，我认为金正恩就会非常、非常高兴。”
美国总统国家安全事务助理博尔顿多次表示，美国政府正考虑采用利比亚模式使朝鲜迅速弃核。
朝鲜周三指责美国将其与利比亚相比是对朝鲜的侮辱，用心险恶。利比亚铁腕人物卡扎菲于2011年被叛军推翻后杀死，这也使得这种比较对朝鲜来说不可接受。
特朗普周四回应这些担忧时与博尔顿的说法相左，称美国政府没有考虑将2003年利比亚弃核谈判当作模板。特朗普和朝鲜都指出，利比亚是在弃核八年后被国际军事干预毁灭的。
特朗普说：“没有达成让卡扎菲继续掌权的交易。”他说，但如果美朝达成协议，金正恩就将继续“治理他的国家”，并得到美国的安全保证和“非常充分的保护”。“他的国家会变得非常富裕。。”
特朗普把利比亚的去核与近十年后由北约牵头对该国进行的军事干预联系到了一起。
但他也借这一比较向朝鲜发出了严厉警告。特朗普说：“看看卡扎菲的模式，那是一次彻底的毁灭——我们为了打败他进入了利比亚。现在，如果我们不达成协议，这一模式就很可能会(在朝鲜身上)重演。”
特朗普对朝鲜的强硬言论表示惊讶，称平壤一直与华盛顿保持着联系，“好像什么也没有发生过”。他表示，两国政府有关峰会的后勤和实质性问题的会谈仍在继续。他表示：“如果会晤能举行，那就举行。如果不能，我们会采取下一步行动。”
【美国有线电视新闻网网站5月17日报道】美国总统特朗普周四表示，美国和朝鲜官员仍在继续筹备预计于下月举行的外交峰会，尽管朝鲜这几天威胁退出朝鲜领导人和美国总统的首次历史性会面。
特朗普还安抚金正恩称，如果他放弃核武器项目，就将保住朝鲜领导人的权力。但特朗普警告称，如果金正恩拒绝与美国达成协议，就将遭到“毁灭”。
总统试图与他的国家安全事务助理博尔顿激怒朝鲜的讲话划清界限，他否认将把“利比亚模式”应用于朝鲜弃核。
但总统似乎弄混了博尔顿所说的“利比亚模式”，博尔顿指的是解除利比亚的大规模杀伤性武器项目，但特朗普所指的“利比亚模式”似乎是几年后导致卡扎菲下台的军事干预。
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