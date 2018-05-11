阿根廷向IMF申请资金援助 以应对比索持续贬值

外媒称，阿根廷政府8日宣布，已经启动与国际货币基金组织（IMF）的谈判，寻求获得IMF的资金援助，以应对阿根廷比索对美元的持续贬值。在经历一周的大幅波动后，阿根廷比索对美元汇率8日一度大跌2.24%。
据阿根廷《号角报》网站5月8日报道，在7日的小幅上涨之后，比索对美元汇率8日开盘后再现跌势。布宜诺斯艾利斯股市当天开盘下跌4.08%。
报道称，午后不久，阿根廷总统毛里西奥·马克里发布了旨在稳定市场情绪的视频讲话。马克里宣布，他的政府开始与IMF谈判以寻求资金援助。
他说：“国际市场环境正日益复杂：利率上升，油价上涨，新兴国家的货币贬值。还有其他一些变量因素也是我们无法控制的。”
报道称，马克里当天上午与IMF总裁拉加德通了电话。在这次通话中，马克里与拉加德同意达成一项协议，根据该协议，IMF将力挺阿根廷政府的“增长和发展”计划，并给予阿根廷“更大的支持”，以助其应对“新的国际形势”并防止该国陷入新的“危机”。
阿根廷财政部长尼古拉斯·杜约夫随后对记者说，向IMF请求援助是成本最低的融资途径，因为该机构的贷款利率低于市场水平。杜约夫还强调，向IMF请求援助不会增加阿根廷的债务，还能增强其偿付能力。
报道称，阿根廷当局没有透露向IMF申请援助的具体金额。据彭博新闻社报道，这一金额可能约为300亿美元。
IMF证实，鉴于阿根廷比索对美元出现大幅贬值，该机构已开始进行“讨论”，以拿出“支持阿根廷经济”的方案。
IMF总裁拉加德在一份简短声明中说：“相关讨论已经展开，以确定我们如何能够共同努力来支持阿根廷经济，我们将很快行动起来。”
拉加德说，“阿根廷是IMF的重要成员”，IMF希望继续与该国进行合作。8日，比索对美元汇率重回跌势。
报道称，阿根廷政府此前采取的措施未能奏效。阿根廷政府的措施包括抛售美元、加息和削减财政赤字等。该国央行在10天内连续三次加息，基准利率已上调至40%。
此前，阿根廷与IMF的关系一直不太好。2013年，IMF警告称阿根廷官方的宏观经济数据不可靠，时任阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔拒绝让该机构发布相关报告。
然而，随着2015年马克里上台，阿根廷与IMF的关系开始正常化。今年3月，拉加德访问布宜诺斯艾利斯，并称赞了马克里的经济政策。
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