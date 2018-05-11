中美贸易争端恶果开始显现 美多个行业“很受伤”

美媒称，美国国家经济委员会主任拉里·库德洛等白宫顾问一直对华尔街和美国公司说，尽管特朗普就贸易和关税发表了强硬讲话，但美国政府不会同中国或任何其他国家进行贸易战，对于对中国钢铁、重型机械和1300种其他产品加征关税的可能性，库德洛4月初曾表示“这只是一个建议，什么都还没有发生，什么都还没有实施”。然而有早期迹象显示，关税和对此的反制措施——无论是计划中的还是已实施的——已经在伤害一些美国行业，一些行业位于2016年大选中投票支持特朗普的地区。
据美国哥伦比亚广播公司网站5月9日报道，《华尔街日报》援引美国农业部的数据报道说，从4月初开始，中国进口商削减了美国猪肉订单。4月2日中国实施针对性关税后，美国农业部报告了2016年10月以来猪肉净销售额的最大单周跌幅。《华尔街日报》说，今年早些时候冷冻去骨火腿的销售达到了创纪录的8600万磅（约合3.9万吨——本网注），该行业一直期待向中国进行更多销售。
彭博社报道说，中国正有意避免直接从美国采购大豆。美联社报道说，美国农业部数据显示，对中国的大豆销售从4月第一周——贸易争端开始的时间——的大约25.5万吨下降到截至4月26日的那一周的7900吨。取消销售的情况也大幅增加，在截至4月26日的那一周有超过14万吨的大豆销售被取消，而去年的同期根本没有取消销售的情况。
报道称，这场影子贸易战的另一个受害者是从加利福尼亚州到南、北卡罗来纳州的大约2000个核桃种植户，他们大约三分之一的核桃会销往中国。3月底特朗普提出钢铝关税后，中国对核桃和其他一些美国产品加征了关税。赫德森山核桃公司的首席执行官兰迪·赫德森说，这一惩罚会伤害买家，并“直接影响”到种植户和出口商。在形势明朗之前，他将推迟扩大生产的计划。赫德森对哥伦比亚广播公司记者说：“我们本打算将我们的生产能力增加到原来的三倍……再建一个仓库，并再雇用20个人。现在，这有点不确定了，我们必须弄清楚将会发生什么。”
据《华尔街日报》报道，卡特彼勒公司和哈雷-戴维森摩托车公司等企业已经在财报电话会议上说，今年，关税导致的较高农矿产品价格预计会拖累公司业绩。建筑和采矿设备制造商卡特彼勒公司的管理人员在4月的一个财报电话会议上说，对设备制造行业来说，在截至3月的这一季度中，钢材成本上涨了大约15%。该企业首席财务官布拉德·霍尔沃森说：“我们预计，全年的钢材和其他农矿产品成本都会比较高。”
路透社报道说，在对钢铝加征关税后，一些小企业不会按计划雇用工人。总部设在辛辛那提的金属加工集团花了大约1000小时重新协商各个合同，因为它无法履行原来的价格。路透社报道说，它还推迟了今年在设备上花费大约50万美元并雇用新职工以扩张业务的计划。
报道称，受到打击的不仅是同中国有关的贸易。由于针对加拿大工厂的关税造成新闻纸价格上涨，《坦帕湾时报》开始裁减50个工作岗位。新闻纸价格上涨超过30%——每吨从600美元上涨到大约800美元，这给《坦帕湾时报》一年的新闻纸开销增加了超过300万美元。
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