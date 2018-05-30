俄媒称苏-57将获得“终极武器” 可自动寻敌抗干扰

据《俄罗斯报》网站5月27日报道称，经过叙利亚战斗洗礼、在胜利日阅兵上正式亮相的俄罗斯第五代歼击机苏-57将获得全世界绝无仅有的空战武器。
正在测试的K-77中远程导弹是对付任何敌人的终极武器——美国《军事观察杂志》的专家认为，它与苏-57同样危险。这种导弹将使空战力量对比偏向俄罗斯。
K-77是对R-77中程导弹（出口编号RVV-AE，北约代号“蝰蛇”）的进一步发展。与前代相比，专为第五代歼击机研制的K-77首先具有射程远的特点。
K-77是用于拦截中小型高机动性目标的现代化远程高精度武器，它是无法躲避的。这种导弹最有趣部分是制导系统。以前，美国F-15等高机动性战机可以通过突然机动、摆脱自导弹头角度狭窄的截击射束来躲避攻击。
但K-77搜索目标的方式与众不同。导弹头部整流罩里隐藏着天线阵，它的每个网格都是一个单脉冲辐射器。它们收集、处理和整合信息，让导弹面对干扰保持高稳定性——即使部分网格的信号被压制，其他网格也能接收信息。
在与自导弹头接通后，载机持续编制和传送目标的数学模型。这在目标突然机动时会派上用场。如果目标离开自导弹头的视野，摆脱自动跟踪，弹头就会根据数学模型进行二次搜索。在整个捕猎期间，导弹的机载计算机会计算目标轨道。
如果目标机载防御系统施放干扰，K-77的自导弹头就会转入被动模式，搜寻干扰源。如果敌方电子战工具捣乱，破坏导弹与载机之间的通讯，K-77就会根据存储的特定轨道追击目标。
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