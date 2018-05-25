美国能源信息局称美油气总产量远超俄罗斯

美媒称，美国的油气烃类能源产量（经统一换算）连续第七年位列世界首位。美国能源信息局表示，美国在油气产量上的领先优势今后会进一步扩大。这家能源统计机构说，“今后数十年美国是无可置疑的全球头号油气生产国”。现在，俄罗斯与沙特为了推高能源价格进行限产，然而在美国，技术的进步降低了开采成本，昔日无利可图的大量新探烃类资源因此得以开发。
据美国石英财经网站5月23日报道，5月21日，美国能源信息局发布分析报告说，2017年美国的能源产量相当于日均3000万桶石油，创下新高。这一数字算上了所有烃类资源，例如天然气、原油等。从这个数字来看，美国把俄罗斯和沙特等主产国远远甩在身后。美国在2009年把俄罗斯挤下天然气头号生产国的宝座，2013年又在石油烃类化合物产量上超过沙特。从2008年到现在，美国的油气产量已经飙升近60%。
这是怎么回事？新的压裂开采技术让美国找到很多低成本的页岩油气开采办法；另一方面油气消费量却稳步不前。因此，美国一方面能源自给自足的比例上升，另一方面需要进口的能源主要靠加拿大解决（占40%）。现在，美国平均每天从波斯湾进口的石油仅有174万桶，占每日进口总量约17%。
报道称，虽然对美国经济来说，这是一个好消息，但是对于遏制地球的最大威胁———气温上升———却没有丝毫好处。研究人员一致认为，人类活动排放的温室气体使得气候变暖的速度达到了前所未有的水平。要制止灾难性的全球变暖，必须尽早实现温室气体零排放。我们高枕无忧地消费烃类能源的时代快要结束了。
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