《福布斯》全球品牌榜揭晓 苹果连续八年称冠

美媒称，2018年《福布斯》品牌价值排行榜揭晓，苹果连续第八年居于榜首。
据美国《福布斯》双周刊网站5月23日报道，据《福布斯》统计，这个科技巨头的品牌价值达1828亿美元，同比增长了8%。苹果的品牌价值比排名第二的谷歌（1321亿美元）高出38%，这个百分比是三年前的三分之一（当时苹果的品牌价值为1453亿美元，而谷歌的品牌价值为656亿美元）。
谷歌正在迅速增长，而苹果还是通过高价销售及全球对其产品的旺盛需求来产生巨大利润。
《福布斯》根据品牌的金融价值来评价品牌，而非采用消费者调查。以下是按国家、行业、增幅等标准对价值排名前100的品牌所进行的分析。排名前100的品牌价值累计为2.15万亿美元，同比增长了10%。
●按国家统计：
美国（54个品牌）、德国（12）、法国（7）、日本（7）、瑞士（4）、比利时（2）、韩国（2）、荷兰（2）、西班牙（2）、瑞典（2）、奥地利（1）、加拿大（1）、中国（1）、丹麦（1）、爱尔兰（1）、英国（1）。
●按行业统计：
技术（20个品牌）、金融服务（13）、汽车（12）、包装消费品（11）、零售（9）、奢侈品（6）、多样化经营（4）、酒（3）、服装（3）、饮料（3）、餐厅（3）、电信（3）、交通（3）、休闲（2）、媒体（2）、航空航天（1）、商业服务（1）、烟草（1）。
●价值增幅较大的品牌：
奈飞（35%）、贝宝（33%）、亚马逊（31%）、谷歌（30%）、脸书（29%）。
●价值降幅较大的品牌：
吉列（-11%）、H&M（-8%）、娱乐和体育电视台（-8%）、惠普（-6%）、美国运通（-6%）。
●今年新晋榜单品牌：
大众汽车（第90名）、加拿大皇家银行（第94名）、优衣库（第96名）、贝宝（第98名）、戴尔（第99名）、肯德基（第100名）。
●今年跌出榜单品牌（括号中为2017年排名）：
西班牙对外银行（第80名）、卡特彼勒（第82名）、塔吉特百货（第89名）、赛百味（第92名）、好时（第94名）、蔻驰（第99名）。
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