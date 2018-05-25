印度严查网络虚假新闻 24小时监控社交媒体

《印度时报》5月24日报道说，印度政府将为全国716个县配备社交媒体监测员。印度信息与广播部也出台了网上舆情监管机制，决定设立社交媒体通信中心，以监测印度716个县的网上舆情和所有在线内容。《印度斯坦时报》24日的评论称，政府将全天24小时监控社交媒体，以应对虚假新闻和谣言等挑战。
近年来，印度互联网呈爆发式发展。由于网络监管没有及时跟上，人们很容易利用各种社交媒体散布虚假信息和谣言。印度新闻网站“艾特”主编辛哈告诉本报记者，一些受教育程度低的网民很容易轻信网络谣言。社交网络上常出现经篡改的图片或视频，一些针对印度少数族群的谣言曾引起舆论沸腾。此前，印度政府的主要应对方案是断网、删帖，但这只是短期办法，仍需寻求建立长期监管机制。
今年4月初，印度信息与广播部出台措施，对发布虚假新闻的纸媒和网络媒体予以严惩。此次出台的监管机制是进一步跟进举措。机制落实后，社交媒体监测员将有权阅读和回应印度网络环境中绝大部分当地语言和外语内容，并查看相关用户信息。这一机制正在通过印度信息与广播部下属的印度广播工程咨询有限公司实施，该公司已获授权向媒体中心团队收集有关地区媒体和当地活动的数据，监测当地报纸、有线电视频道、调频电台和主要社交媒体。监测员可以检查“虚假、不正确的新闻或信息”，并对其进行分析，生成报告提交给信息与广播部、总理办公室、国家安全顾问办公室和情报部门。信息与广播部一名官员表示，此举有助于政府进行决策，做出适当反应。
印度广播工程咨询有限公司表示，目前需要建立一个技术平台，收集所有主要社交媒体和数字化平台上的舆情，包括新闻、博客、论坛等，并且与移动终端平台的数据库集成，以便实现无缝连接和查看。分析认为，该技术平台应具备抓取互联网和社交媒体内容、监控和分析舆情趋势的能力。政府消息人士称，信息与广播部为该项目提供了2亿卢比资金（约合373万新币）。
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