特朗普取消与金正恩的峰会 警告称已做好军事准备

美国总统特朗普周四宣布取消与朝鲜领导人金正恩原订下月举行的历史性峰会，指称朝鲜有”公开的敌意”，并警告称美国军方已对朝鲜任何鲁莽的行动做好准备。
特朗普致函金正恩，突然喊停原订6月12日在新加坡举行的美朝峰会。
“遗憾的是，鉴于你在最近的声明中展现出极大的愤怒与公开的敌意，我此时认为不宜进行这场筹划已久的会面，”特朗普写道。
这标志着数周来特朗普的乐观声明戛然而止，即成功与金正恩会面或许让他做到前几任美国总统未能做到的，说服朝鲜放弃核武计划。
华府时间周三晚间，朝鲜再度威胁退出峰会，并警告表示已做好准备在必要时用核武与美国摊牌。
白宫官员表示，朝鲜在该声明中也谴责美国副总统彭斯，称彭斯是”政治傀儡”，这是”最后一根稻草”。
一名高级官员表示，朝鲜”一再背弃承诺，让美国停下脚步。”其中包括朝鲜官员缺席上周预定于新加坡举行的会议。
美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)表示，朝鲜最近几天没有回应对其的接触，特朗普在周三会议认定峰会将不会成功后做出决定。蓬佩奥曾两度前往平壤与金正恩会面。
“我们一再联络但得不到回应，”蓬佩奥称，他也表示这令人失望，但”说真的并不意外”。
特朗普在白宫表示，他仍对对话持开放态度，但已与国防部长马蒂斯(James Mattis)谈过话，且警告朝鲜不要采取任何”鲁莽行动”。
他指出，若朝鲜”将某种不幸的情况强加给我们”，美国盟邦韩国及日本也准备分摊很大一部分的财政负担。
在被问及取消峰会是否会增加战争风险时，特朗普回答道，”我们将拭目以待”。
他表示，美国将继续在制裁行动上施加”最大的压力”，迫使朝鲜放弃核武。
特朗普此举导致全球股市大跌，而后些许持稳。美国公债的避险买盘推低美债收益率，而美元则走疲。
随着朝鲜愤怒地否定了外界对其会按美国要求同意单边弃核的看法，美朝峰会的前景本月急转直下。
特朗普曾表示，他察觉到金正恩第二次访华后态度发生了变化。金正恩近期两次访华，可能受到了北京的影响，而美国则与中国出现了贸易摩擦。
就在特朗普宣布取消此次峰会前几小时，朝鲜兑现承诺，炸毁了主要核试验场的隧道。平壤方面称，这是其承诺停止核试验的证据。
这位白宫高官称，朝鲜没有允许专家见证其拆除核试验场就违背了承诺，这意味着那里没人能验证真正的情况。朝鲜选择了一些国际媒体见证拆除丰溪里核试验场。
朝鲜宣布拆除其唯一核试验场的计划受到了广泛欢迎，此举被视为积极举措，即使在很大程度上只是象征性的举措。金正恩曾宣布已完成核力量大业，外界猜测该试验场已被废弃。
五角大楼称，目前给出评估为时尚早。但美国官员及专家称，该试验场可能会被重新投入使用或在其它地方重建。
韩国总统文在寅完全被峰会取消的决定”搞懵了”，他之前一直在为促成此次峰会积极奔走，周二在白宫与特朗普见面时还恳请不要让这次千载难逢的机会溜走。他呼吁特朗普与金正恩直接会谈。
“美国是在会议室里同我们会面，还是在核对核的决战场上与我们见面，这完全取决于美方的决定和行为，”朝鲜外务省副相崔善熙说。
虽然特朗普并没有完全关死同金正恩会谈的大门，但要立刻重新安排会面，可能性微乎其微。此外，峰会取消将重新点燃朝鲜半岛冲突再起的忧虑。
特朗普在信中还提及战争的可能。
“你谈到了你们的核能力，但是我们的核能力是如此强大，以至于我向上帝祈祷它们永远不会被动用，”他说。
峰会取消也让特朗普的支持者们所期盼的伟大外交成就化为泡影，他们觉得这项成就配得上诺贝尔和平奖。
美国布鲁金斯学会核不扩散问题专家艾因霍恩(Robert Einhorn)表示，特朗普似乎意识到，自己无法从金正恩那里获得愿意放弃核武器的保证。
“我认为，他不想去了新加坡之后空手而归，”他说。”这也许是他能做的最好选择—远远好过会面之后反而加深分歧，导致彼此怒怼，事情回归正轨的希望愈加渺茫。”（路透社）
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